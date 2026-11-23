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Rentetan cedera menempatkan Paris Saint-Germain dalam ujian berat setelah tim kembali terpukul oleh absennya talenta muda asal Prancis, Désiré Doué. Tanda tanya pun kian besar mengenai langkah klub Paris itu di bursa transfer musim dingin mendatang.

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Di antara upaya mencari pengganti yang mampu memberi dampak instan dan keengganan untuk tergesa-gesa merampungkan transfer yang tidak sejalan dengan ambisi tim, sejumlah nama mulai bermunculan di media Spanyol. Sebagian tampak realistis, sementara sebagian lainnya cukup mengejutkan dan sulit dipercaya.

Cedera Doué terjadi bersamaan dengan absennya pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia. Akibatnya, opsi lini serang tim menghadapi tantangan besar dan peluang Paris Saint-Germain turun ke bursa transfer Januari semakin terbuka lebar, meski manajemen olahraga klub mungkin menghadapi kerumitan untuk merampungkan transfer yang tepat.

Pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, tidak menutup pintu untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim dingin. Namun, di saat yang sama ia menegaskan bahwa klub tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan cedera atau sekadar untuk menggantikan pemain yang absen.

Seusai laga melawan Nice, Enrique berkata: "Kami selalu terbuka terhadap semua kemungkinan di bursa transfer, tetapi itu tidak akan didasarkan pada pemain yang cedera."

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Pernyataan sang pelatih mencerminkan keteguhannya memegang filosofi dalam menyikapi bursa transfer. Ia tidak ingin merekrut pemain hanya untuk menambal kekosongan sementara, melainkan mencari sosok dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk segera menyatu dengan proyek tim, tanpa harus menanggung beban finansial yang berlebihan.

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Dilema sesungguhnya bagi manajemen klub Paris itu adalah menemukan pemain yang memadukan bakat besar, harga yang masuk akal, dan kemampuan memberi dampak instan. Itu bukan perkara mudah, terutama di bursa Januari yang biasanya diwarnai tingginya tuntutan finansial klub-klub.

Ibrahim Maza Teratas dalam Daftar Kandidat

Media Spanyol mulai ramai menyebut sejumlah nama yang bisa masuk dalam pertimbangan Paris Saint-Germain, meski tidak semuanya terkait dengan negosiasi nyata atau langkah resmi dari klub Prancis tersebut.

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Menurut situs asal Prancis, "Foot Mercato", yang mengutip harian Spanyol "Sport", daftar tersebut memuat sejumlah talenta muda dengan pemain asal Aljazair, Ibrahim Maza, bintang Bayer Leverkusen, di urutan teratas. Namanya sempat dikaitkan dengan minat klub Paris itu setelah Kvaratskhelia mengalami cedera beberapa pekan lalu.

Dengan kembalinya krisis cedera akibat absennya Doué, nama pemain Aljazair itu kembali mencuat. Ia dinilai sebagai salah satu sosok menjanjikan yang mampu mengisi lebih dari satu posisi di lini serang, ditambah kemampuan teknis yang telah ia tunjukkan dan membuatnya menjadi incaran banyak klub Eropa.

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Daftar itu juga mencakup Paris Brunner, pemain Monaco, Abdessamad Ezzalzouli, bintang Real Betis, serta Said El Mala, talenta muda klub Jerman, Koln.

Namun, peluang untuk merekrut para pemain tersebut tampak beragam. Brunner tidak masuk dalam rencana Paris Saint-Germain, menurut laporan harian "Le Parisien", dan ia juga hampir memperpanjang kontraknya bersama Monaco.

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Adapun Abdessamad Ezzalzouli tampil impresif bersama Real Betis dengan nilai pasar yang ditaksir sekitar 40 juta euro, sementara kontraknya berlaku hingga 2029, bukan 2019. Di sisi lain, Said El Mala merupakan salah satu penemuan terbaik musim lalu di Bundesliga, meski ia belum memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalani petualangan sebesar ini.

Nama-nama Besar: Akankah Paris Saint-Germain Mengejutkan Semua Pihak?

Daftar kandidat tidak berhenti pada nama-nama tersebut. Program "Carrusel Deportivo" mengungkap sejumlah pemain lain, di antaranya duo Leipzig Brajan Gruda dan Antonio Nusa, pemain Como Assane Diao, bintang Atletico Madrid Ademola Lookman, serta pemain sayap Athletic Bilbao Nico Williams.

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Namun, kejutan terbesar adalah munculnya nama-nama kelas atas seperti pemain asal Argentina Julián Alvarez, pemain asal Kolombia Luis Díaz, dan pemain asal Brasil Vinícius Júnior dalam daftar opsi yang berpotensi memperkuat lini depan.

Nama-nama tersebut tampak jauh dari perhitungan realistis untuk transfer musim dingin, mengingat nilai teknis dan finansial mereka serta sulitnya meyakinkan klub masing-masing untuk melepas mereka di pertengahan musim.

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Pertanyaan terpentingnya tetap sama: mampukah Paris Saint-Germain menemukan transfer luar biasa untuk menutup kehilangan Doué dan Kvaratskhelia, atau Luis Enrique lebih memilih menunggu dan mengandalkan opsi yang tersedia? Yang pasti, mengulang skenario perekrutan Kvaratskhelia pada Januari 2025 dengan nilai 70 juta euro tidak akan menjadi tugas mudah.