Christophe Dugarry, mantan bintang timnas Prancis, menyatakan kekagumannya terhadap penampilan Paris Saint-Germain, terutama babak pertama melawan Manchester City yang ia sebut "memukau" dan "fantastis".

Paris Saint-Germain melewati ujian nyata pertamanya musim ini di pentas Eropa dengan kemenangan (4-2) di markas Manchester City pada Rabu malam di Liga Champions.

Dalam program "After Foot" di radio "RMC", Dugarry memuji penampilan para pemain Paris Saint-Germain dengan mengatakan: "Babak pertama benar-benar memukau, seperti mimpi, dengan kualitas teknis yang luar biasa seperti biasanya. Paris Saint-Germain mengirimkan pesan bahwa meski penampilan mereka biasa-biasa saja sejak awal musim, mereka mampu mengalahkan tim mana pun ketika saat penentuan tiba."

Meskipun Christophe Dugarry menilai Manchester City tampil "tidak padu" dalam pertandingan ini, ia tetap mengungkapkan kekagumannya terhadap kekuatan Paris Saint-Germain.

Ia melanjutkan pernyataannya: "Kita merasa mereka mampu mengubah jalannya pertandingan begitu mereka menekan dengan keras dan memberikan usaha lebih. Mereka memang sedikit kesulitan di babak kedua, tetapi menurut saya itu karena mereka agak melonggarkan tekanan dan tidak memberikan usaha sebesar sebelumnya. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan tim lain mana pun, dan ini pesan kuat yang mereka sampaikan kepada semua orang."

Setelah kemenangan besar 6-1 atas Slovan Bratislava pada laga pembuka Liga Champions musim 2026-2027, Paris Saint-Germain meraih kemenangan kedua secara beruntun dan mempertahankan posisi puncak klasemen fase grup.

Paris Saint-Germain berbagi posisi puncak dengan Barcelona, yang akan dihadapi klub ibu kota Prancis itu pada Selasa mendatang di Stadion Parc des Princes dalam pertandingan ketiga yang dinanti musim ini, dan ini akan menjadi kesempatan lain untuk menguji kekuatan tim Paris tersebut.



