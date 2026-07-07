Dua pemain Spanyol absen dalam sesi latihan... Apakah mereka akan absen saat melawan Belgia?

Sebuah laporan media pada hari Selasa ini mengungkap bahwa dua pemain tim nasional Spanyol tidak hadir dalam sesi latihan yang digelar sebagai persiapan menghadapi Belgia di perempat final Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", timnas Spanyol telah menyelesaikan sesi pemulihan pada hari Selasa di Stadion Cotton Bowl di Dallas, beberapa jam setelah lolos ke perempat final Piala Dunia berkat kemenangan atas Portugal.

Suasana sangat meriah, dipenuhi senyuman, kepuasan, dan semangat yang tinggi setelah meraih kemenangan dalam pertandingan yang sulit.

Satu-satunya hal yang mencolok dalam sesi latihan tersebut adalah absennya Aymeric Laporte dan Pau Kubarsi di lapangan.

Keduanya tetap berada di ruang kebugaran, meskipun Federasi Sepak Bola Spanyol menyatakan keyakinan penuh terhadap kondisi mereka.

Ini adalah sesi pemulihan, seperti pada hari-hari lainnya, dan kedua bek tersebut diperkirakan akan bergabung dengan sisa tim besok seperti biasa.

Spanyol hanya memiliki tiga sesi latihan tersisa untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan perempat final melawan Belgia, Jumat mendatang.

Sesi pertama digelar pada Selasa lalu di Dallas, sedangkan dua sesi berikutnya akan digelar di Los Angeles, kota tempat tim ini akan memainkan pertandingan berikutnya di Piala Dunia.