Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Deniz UndavGetty Images
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

"Dua kali hampir meninggal": penyerang DFB Deniz Undav mengungkap insiden dramatis

Bundesliga
VfB Stuttgart
D. Undav

Penyerang tim nasional Jerman Deniz Undav dari VfB Stuttgart mengungkapkan secara terbuka bahwa ia memiliki alergi khusus - dan dalam kaitannya dengan itu menyingkap dua insiden yang nyaris berakibat fatal.

Dalam format YouTube "hstrystories", Undav memberikan sejumlah gambaran pribadi. Salah satunya, pemain berusia 30 tahun itu berbicara tentang makanan favoritnya, yaitu: Gost u Birinc (spesialisasi Kurdi), Pel (daun anggur dengan isian nasi), lahmacun, dan döner.

Saat berbincang soal makanan, pembicaraan pada akhirnya menyinggung sushi, yang kemudian membuat Undav mengungkap intoleransinya terhadap seluruh makanan laut. "Saya tidak boleh makan udang. Saya dua kali mengalami alergi, dua kali itu saya hampir meninggal," tutur Undav. "Semuanya membengkak dan napas hilang. Sebelumnya saya juga belum pernah mendengar soal itu."

Pada dasarnya, Undav punya kegemaran terhadap hidangan yang sangat pedas, terutama saat makan döner ia senang menambahkan bubuk cabai merah. Tingkat kepedasan diukur dalam satuan yang disebut Scoville. Pada orang rata-rata, sensasi sakit mulai muncul di sekitar 2.500 Scoville. Namun, menurut pengakuannya sendiri, Undav pernah makan "sebuah döner dengan tiga juta Scoville". 

Daniz Undav memulai musim baru bersama VfB pada hari Jumat

Saat ini Undav tengah mempersiapkan diri bersama VfB Stuttgart untuk musim baru. Laga kompetitif pertama digelar pada Jumat di DFB-Pokal, tandang melawan Hansa Rostock. Pada pekan pembuka Bundesliga, Jumat berikutnya mereka akan tandang menghadapi juara bertahan dobel, Bayern Munchen. 

Duel itu sekaligus akan menjadi ulangan final DFB-Pokal pada Mei lalu. Saat itu, tim asal Munchen menang meyakinkan 3-0 atas VfB milik Undav. Pada Piala Dunia berikutnya di Amerika Utara, Undav menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tim nasional Jerman yang selebihnya mengecewakan.

Dengan start musim yang bagus, Undav juga ingin menarik perhatian pelatih tim nasional baru, Jürgen Klopp. Pada akhir September, fase jeda internasional pertama dimulai dengan total empat duel melawan Yunani (dua kali), Belanda, dan Serbia.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google