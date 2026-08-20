Dalam format YouTube "hstrystories", Undav memberikan sejumlah gambaran pribadi. Salah satunya, pemain berusia 30 tahun itu berbicara tentang makanan favoritnya, yaitu: Gost u Birinc (spesialisasi Kurdi), Pel (daun anggur dengan isian nasi), lahmacun, dan döner.

Saat berbincang soal makanan, pembicaraan pada akhirnya menyinggung sushi, yang kemudian membuat Undav mengungkap intoleransinya terhadap seluruh makanan laut. "Saya tidak boleh makan udang. Saya dua kali mengalami alergi, dua kali itu saya hampir meninggal," tutur Undav. "Semuanya membengkak dan napas hilang. Sebelumnya saya juga belum pernah mendengar soal itu."

Pada dasarnya, Undav punya kegemaran terhadap hidangan yang sangat pedas, terutama saat makan döner ia senang menambahkan bubuk cabai merah. Tingkat kepedasan diukur dalam satuan yang disebut Scoville. Pada orang rata-rata, sensasi sakit mulai muncul di sekitar 2.500 Scoville. Namun, menurut pengakuannya sendiri, Undav pernah makan "sebuah döner dengan tiga juta Scoville".

Daniz Undav memulai musim baru bersama VfB pada hari Jumat

Saat ini Undav tengah mempersiapkan diri bersama VfB Stuttgart untuk musim baru. Laga kompetitif pertama digelar pada Jumat di DFB-Pokal, tandang melawan Hansa Rostock. Pada pekan pembuka Bundesliga, Jumat berikutnya mereka akan tandang menghadapi juara bertahan dobel, Bayern Munchen.

Duel itu sekaligus akan menjadi ulangan final DFB-Pokal pada Mei lalu. Saat itu, tim asal Munchen menang meyakinkan 3-0 atas VfB milik Undav. Pada Piala Dunia berikutnya di Amerika Utara, Undav menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tim nasional Jerman yang selebihnya mengecewakan.

Dengan start musim yang bagus, Undav juga ingin menarik perhatian pelatih tim nasional baru, Jürgen Klopp. Pada akhir September, fase jeda internasional pertama dimulai dengan total empat duel melawan Yunani (dua kali), Belanda, dan Serbia.