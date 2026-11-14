Drogba Ungkap Alasan Mbappe Gagal Raih Ballon d'Or: Citra Negatif dan Kekerasan Prancis

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Didier Drogba, legenda sepak bola Pantai Gading sekaligus mantan pembawa acara gala Ballon d'Or, berbicara mengenai hasil edisi tahun 2026 dari penghargaan tersebut, dengan menyoroti kegagalan Kylian Mbappe dalam perebutan gelar, setelah ia menempati posisi kedua di belakang pemain Inggris Harry Kane dengan selisih hanya 28 poin.

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Kapten timnas Inggris itu tampil luar biasa musim ini, setelah mencetak 73 gol dan menyumbang 8 assist, berkontribusi mengantarkan Bayern Munich meraih tiga gelar, yakni Bundesliga, DFB Pokal, dan Piala Super Jerman, sehingga menegaskan posisinya sebagai salah satu penyerang terdepan dalam sepak bola dunia.

Kane menjadi pemain Inggris pertama yang berhasil meraih Ballon d'Or dalam 25 tahun terakhir, tepatnya sejak Michael Owen memenangkan penghargaan tersebut pada tahun 2001.

Di sisi lain, Mbappe menampilkan performa yang mencuri perhatian di Piala Dunia, setelah mengantarkan Prancis menduduki peringkat keempat dan menjadi top skor turnamen dengan koleksi 10 gol, sehingga ia sendirian memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, sementara Kane mencetak 6 gol dan membawa Inggris meraih medali perunggu.

Salah satu faktor yang turut berperan dalam kegagalan Mbappe meraih penghargaan tersebut adalah musimnya yang nihil gelar bersama Real Madrid, pada saat Kane mendominasi sepak bola Jerman secara domestik bersama raksasa Bavaria itu.

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Drogba menyinggung alasan di balik kekalahan kapten timnas Prancis itu, yang merupakan salah satu pemain favoritnya, dengan menyebutkan bahwa citranya di mata publik dan gempuran media luas yang melekat padanya mungkin berdampak negatif terhadap peluangnya memenangi penghargaan tersebut.

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Drogba berkata, dalam pernyataan kepada surat kabar "Le Parisien": "Saya rasa jika Mbappe memenangi Piala Dunia, ia akan meraih Ballon d'Or dua kali berturut-turut".

Ia menambahkan: "Persaingannya sangat ketat, apalagi ia menampilkan performa luar biasa bersama Real Madrid. Harry Kane juga tidak memenangi Liga Champions Eropa, saya tidak tahu, saya berusaha memahami apa yang terjadi".

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Bintang asal Pantai Gading itu melanjutkan: "Mungkin hal ini juga terkait dengan citra negatif yang terbentuk tentang dirinya. Di Prancis, kami memperlakukan Mbappe secara sangat keras khususnya, dan para pemain yang punya sikap tegas pada umumnya, dan Mbappe termasuk tipe pemain seperti itu".

Drogba menjelaskan bahwa sebagian penggemar lebih menyukai pemain yang lebih tenang dan tidak terlalu kontroversial, seraya berkata: "Kadang kita lebih menyukai pemain yang tampil lebih sopan dan tenang, tetapi tidak ada gunanya mencoba mengubah kepribadian Mbappe, karena karakter aslinya akan muncul cepat atau lambat".

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Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya Mbappe berpegang pada kepribadian aslinya dan tidak berpura-pura demi menyenangkan orang lain, seraya menambahkan: "Ia harus tetap setia pada dirinya sendiri, meski itu berarti menjalani pertarungan yang sesungguhnya baginya".

Mbappe menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak La Liga musim ini dengan koleksi 13 gol, di belakang Raphinha yang memuncaki daftar dengan koleksi 15 gol.

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Secara keseluruhan, Mbappe telah bermain dalam 16 pertandingan bersama Real Madrid di seluruh ajang musim ini, di mana ia berhasil mencetak 17 gol dan menyumbang 3 assist lainnya.