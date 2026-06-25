Driessen terkejut melihat seorang pria dalam konferensi pers timnas Belanda: 'Cukup aneh'

Valentijn Driessen, jurnalis De Telegraaf, merasa heran atas tindakan rekan kerjanya, Maarten Wijffels, yang bekerja untuk Algemeen Dagblad. Hal itu ia sampaikan dalam podcast sepak bola Kick-off.

Rabu malam, Driessen dan Wijffels hadir dalam konferensi pers timnas Belanda menjelang pertandingan Piala Dunia melawan Tunisia.

Di Kansas City, para jurnalis dapat mengajukan pertanyaan kepada pelatih kepala Ronald Koeman dan gelandang Ryan Gravenberch.

Pada Kamis pagi, Driessen menyoroti sebuah momen yang menarik perhatian. “Itu cukup menarik. Setelah pertanyaan dari Rypke Bakker, Koeman mengatakan bahwa generasi ini sebaiknya lebih sering menembak dari jarak jauh.”

“Lalu, Wijffels tiba-tiba mengacungkan jempolnya dan mengangguk sangat keras ke arah Koeman,” lanjut Driessen, yang disambut reaksi terkejut dari pembawa acara Hein Keijser.

“Ya, saya juga merasa itu agak aneh. Tapi dia sepenuhnya setuju. Dia mengonfirmasinya dengan mengacungkan jempol. Koeman pernah mengatakan di 538 bahwa semuanya boleh sedikit lebih positif. Ternyata hal itu langsung ditanggapi.”

“Itu berarti Koeman benar-benar seorang pemimpin,” tambah Driessen dengan nada sinis. Rekan kerjanya, Mike Verweij, tertawa dan merujuk pada pernyataan Frenkie de Jong. “Ada juga jurnalis yang memperhatikan dan melihatnya.”