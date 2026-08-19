Seperti dilaporkan secara serempak oleh kicker dan Süddeutsche Zeitung, sang kiper menarik rem darurat pada Rabu. Sekitar tujuh bulan setelah kepindahannya ke agensi yang menyebut dirinya sebagai "boutique" pada 4 Januari, Atubolu masih belum menemukan klub baru, setelah ia menyampaikan keinginannya untuk pindah kepada SC Freiburg dan dalam prosesnya menolak perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027.

Epic Sports bahkan sudah mengonfirmasi perpisahan itu kepada kicker saat dimintai keterangan. Beberapa hari lalu, media tersebut sudah melaporkan besarnya ketidakpuasan Atubolu terhadap kerja para agennya. Pemain berusia 24 tahun itu disebut telah diberi janji-janji palsu. Kepadanya disugestikan bahwa ia, antara lain, merupakan kandidat transfer panas di Borussia Dortmund, AC Milan, dan Aston Villa apabila nomor satu utama di masing-masing klub pindah. Namun, pergantian di bawah mistar sama sekali tidak pernah terlihat akan terjadi di klub-klub tersebut sepanjang musim panas.

Sudah sejak beberapa pekan terlihat bahwa Atubolu harus melupakan mimpinya bermain di Premier League. Menurut kabar yang beredar, sejauh ini ia hanya memiliki peluang untuk berlabuh di klub promosi Hull dan Coventry City. Namun, sang penjaga gawang ambisius, yang masuk di antara kandidat penerus Manuel Neuer di bawah mistar Jerman, dikabarkan telah menolak kedua klub tersebut. Kini waktu terus mengejarnya. Jendela transfer di liga-liga top Eropa sudah akan ditutup pada 1 September, lima liga top pun sudah bersiap dimulai. Di Spanyol, kompetisi liga bahkan sudah dimulai.

Apakah Noah Atubolu sekarang akan pindah ke Eintracht Frankfurt?

Untuk menghindari skenario horor menghabiskan satu musim di tribune di Breisgau, Atubolu kini dikabarkan mulai menyusun ulang rencananya. Dalam diri Mio Backhaus, SCF sudah merekrut penggantinya dari SV Werder Bremen dengan nilai rekor 12 juta euro. Jalan keluar yang kini paling mungkin tampaknya ada di Bundesliga.

Menurut kicker, Eintracht Frankfurt disebut menaruh perhatian pada Atubolu, yang kini juga bisa membayangkan kepindahan ke Main. Klub Hessen itu mencari nomor satu baru setelah kekalahan telak 0-7 dalam laga uji coba melawan FC Brentford. Baik Kaua Santos yang rentan cedera dan rawan kesalahan maupun Michael Zetterer, yang baru datang dari Werder Bremen pada musim panas lalu, disebut belum mampu meyakinkan pelatih baru Adi Hütter.

Namun, pertanyaannya adalah apakah Eintracht benar-benar mampu membayar jasa Atubolu. Terlepas dari drama yang sudah diketahui luas, Freiburg disebut masih meminta biaya transfer 15 juta euro, sementara SGE pada musim panas ini juga belum mencapai surplus transfer yang direncanakan sebesar 50 juta euro. Karena itu, juga belum ada negosiasi konkret antara kedua klub. Selain itu, tampaknya satu dari duo kiper saat ini juga harus dijual. Namun, Zetterer disebut ngotot ingin bertahan, sementara pasar untuk Kaua Santos tampaknya tidak terlalu besar karena banyaknya blunder dan kerentanannya terhadap cedera.

Sebagai alternatif untuk Atubolu, belakangan juga muncul spekulasi mengenai upaya memulangkan Lukas Hradecky, yang setidaknya dari sisi biaya transfer kemungkinan bisa didapatkan jauh lebih murah. Meski demikian, pemain berusia 36 tahun itu juga disebut menerima gaji yang fantastis di AS Monaco dan, karena usianya, paling bagus hanya akan menjadi solusi sementara. Menurut informasi dari kicker, jalur menuju kiper Finlandia itu juga tidak terlalu panas, yang sebelum pindah ke Bayer Leverkusen pada 2018 pernah menjaga gawang Eintracht selama tiga tahun.

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Agen Noah Atubolu: Ali Barat dikenal karena apa?

Atubolu, yang lama hanya berlatih secara individu dan kini setidaknya sudah kembali mengikuti latihan tim Freiburg, menurut kicker sedang menjajaki opsi lain selain potensi bergabung dengan Frankfurt. Dalam waktu belakangan, juga ada rumor longgar soal minat dari SSC Napoli, Olympique Marseille, dan AFC Bournemouth.

Tim Ali Barat, sebaliknya, benar-benar salah menilai situasi. Sebuah keadaan yang sulit dijelaskan. Pasalnya, Epic Sports memiliki jaringan yang sangat luas. Agensi tersebut menangani beragam pemain dengan nama besar. Salah satunya, mereka memediasi transfer Moises Caicedo ke FC Chelsea senilai 130 juta euro pada musim panas 2023. Barat, yang sudah dua kali dipilih sebagai agen terbaik tahun ini oleh surat kabar olahraga Italia Tuttosport , juga bukan sosok asing bagi FC Bayern Munich.

Pada tahun lalu, pria Iran itu mengatur kesepakatan peminjaman mahal Nicolas Jackson dengan FC Chelsea dan setelahnya terutama merayakan dirinya sendiri lewat siaran pers yang lebih dari sekadar ganjil dengan judul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan". Tulisan itu muncul hanya 13 menit setelah pengumuman resmi transfer tersebut - lengkap dengan angka-angka yang di industri ini biasanya tidak pernah diumumkan ke publik sedetail itu.



