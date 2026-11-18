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Kisah cedera Alphonso Davies kembali berlanjut. Bek kiri itu lagi-lagi harus absen membela Bayern München karena cedera, kali ini pada saat yang tidak tepat!

Lebih dari 600 hari setelah terakhir kali tampil sebagai starter, Alphonso Davies kembali masuk susunan pemain awal tim nasional Kanada pada Sabtu. Namun, hanya enam menit kemudian, comeback yang disambut meriah itu sudah berakhir . Pemain berusia 26 tahun itu terpeleset tanpa kontak dengan lawan dan tak lama kemudian meninggalkan lapangan sambil menggelengkan kepala.

Asisten pelatih Mauro Biello dan federasi awalnya hanya menyebut "cedera di bagian bawah tubuh" tanpa penjelasan lebih lanjut. Kini, kepastian pahit telah datang: Davies kembali mengalami robekan serat otot paha. Ia akan "absen untuk sementara waktu", demikian pernyataan singkat Bayern pada Senin . Namun, mengingat riwayat cedera Davies, ia diperkirakan absen selama berminggu-minggu. Kembalinya ia sebelum Desember akan sangat mengejutkan. Bahkan, mungkin ia baru bisa bermain lagi setelah jeda musim dingin.

Ini jelas pukulan bagi Bayern. Pasalnya, masa absen tersebut datang pada saat yang tidak tepat karena berbagai alasan, sekaligus kembali memunculkan pertanyaan pelik.

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Alphonso Davies sedang dalam performa terbaik dan mengungguli Nathaniel Brown

Sejak musim gugur, Davies kembali menunjukkan performa terbaiknya untuk Bayern. Hanya beberapa pekan setelah kedatangan Nathaniel Brown, pemain kesayangan suporter yang sangat cepat itu membuktikan mengapa ia termasuk pemain bergaji tertinggi di klub. Belakangan, Davies mengungguli rekrutan baru itu di sisi kiri pertahanan dan merebut kembali tempatnya sebagai starter .

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Selain itu, sebelum jeda internasional, ia tampil meyakinkan saat dimainkan satu posisi lebih maju sebagai pengganti Luis Diaz dalam laga-laga penting melawan Arsenal dan Atletico Madrid, serta pada sebagian laga melawan BVB. Bayern tidak merekrut pelapis untuk Diaz pada musim panas, antara lain karena Davies memang berposisi asli sebagai sayap kiri . Padahal, pemain Kolombia itu sempat meminta agar klub mendatangkan pemain untuk meringankan bebannya. Diaz juga diperkirakan belum kembali saat menghadapi 1. FC Köln pada Jumat.

Dengan Serge Gnabry (cedera paha parah) dan Ismael Saibari (robekan ligamen sindesmosis) yang masih akan absen lebih lama, Brown sangat mungkin harus membantu lini serang seperti pada awal musim. Jamal Musiala memang hampir kembali masuk skuad, tetapi kemungkinan belum menjadi pilihan untuk tampil sebagai starter. Karena itu, Konrad Laimer atau Josip Stanisic, yang belakangan tampil kurang baik, tampaknya harus mengisi posisi bek kiri.

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Secara teori, Hiroki Ito juga bisa menjadi pilihan. Pemain Jepang yang untuk pertama kalinya dalam waktu lama bebas dari cedera itu, bagaimanapun, baru bermain selama 115 menit musim ini. Meski begitu, ia sempat tampil penuh selama 90 menit melawan klub divisi dua 1. FC Magdeburg di DFB-Pokal pada akhir Oktober. Namun, ia bermain sebagai bek tengah. Ia jelas tidak lagi menjadi pilihan yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam rencana pelatih Vincent Kompany.

Davies sangat frustrasi setelah ditarik keluar pada akhir pekan. Terlebih, setelah mengalami robekan berkas otot pada penghujung musim lalu, ia bahkan membatasi penampilannya di Piala Dunia di negara asalnya dan hanya bermain selama 16 menit. Hal itu memicu banyak kritik dari pendukung Kanada. Davies mengatakan kepada saluran olahraga Kanada OneSoccer bahwa ia "sedikit frustrasi dan marah". Menurutnya, cedera paha yang terus berulang "tidak menyenangkan". "Saya mengamuk di ruang ganti, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi," ujar Davies, yang juga mengaku merusak beberapa tempat sampah.

Getty Images

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Riwayat cedera panjang: Cedera otot Alphonso Davies bukan kebetulan

Reaksi itu tidak mengherankan jika melihat panjangnya riwayat cedera Davies. Ini sudah menjadi robekan serat otot keempatnya sejak Desember 2024. Sejak tiba di München pada Januari 2019, ia telah melewatkan 129 pertandingan. Setelah memperpanjang kontraknya dengan nilai besar pada awal 2025 saja, jumlah hari absennya sudah melampaui yang dialami sebagian pesepakbola sepanjang karier profesional mereka. Semuanya bermula dari cedera terparah dalam kariernya sejauh ini:

24 Maret hingga 8 Desember 2025: robekan ligamen krusiat (termasuk waktu untuk mengejar ketertinggalan latihan)

4 Januari hingga 15 Januari 2026: sakit

22 Februari hingga 9 Maret 2026: robekan serat otot

11 Maret hingga 2 April 2026: cedera paha

7 Mei hingga 11 Juni 2026: cedera otot

sejak 15 November 2026: robekan serat otot

Yang paling mencolok, Davies terus-menerus mengalami masalah otot sejak cedera ligamen krusiatnya. Cedera itu juga terjadi saat membela tim nasional, awalnya tidak didiagnosis oleh federasi, dan berujung pada perseteruan sengit dengan Bayern . Kondisi seperti ini bukan hal langka dalam sepakbola profesional. Sebuah studi yang diterbitkan di American Journal of Sports Medicine menunjukkan bahwa hampir satu dari tiga pemain profesional mengalami "fenomena" tersebut dalam tahun pertama setelah kembali bermain. Menurut studi itu, jika operasi rekonstruksi ligamen krusiat diperlukan, risiko cedera otot meningkat menjadi lebih dari dua setengah kali lipat dibandingkan pemain yang tidak cedera.

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Secara angka, sekitar 32,5 persen mengalami setidaknya satu cedera otot dalam 12 bulan pertama setelah kembali bermain, sementara angkanya sekitar 12,5 persen pada kelompok pembanding yang sehat. Namun, dua robekan serat otot pertama Davies terjadi beberapa bulan sebelum ligamen krusiatnya robek.

Davies juga terganggu oleh keluhan yang terus muncul di tempat yang sama. Mengalami empat cedera di bagian belakang paha "adalah sesuatu yang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Jika Anda terus mengalami cedera yang sama, suatu saat mungkin ada bagian yang tidak lagi mampu menahannya, dan kemudian kita bicara soal operasi. Itulah yang saya takutkan. Ini benar-benar berat," katanya.

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Selain itu, Davies dan pelatih Jesse Marsch mengungkapkan kepada OneSoccer bahwa sebelum pertandingan pun Davies sudah merasakan "sedikit nyeri ke arah lutut saya, yakni di bagian bawah otot paha belakang saya". Tim medis sama sekali tidak menganggap enteng keluhan itu dan bahkan melakukan pemeriksaan MRI, tetapi hasilnya tidak menunjukkan kelainan. "Hasilnya menunjukkan tidak ada masalah. Jadi saya bilang: Oke."

Davies kini ingin melakukan segala yang ia bisa untuk "tetap positif", "berfokus pada pemulihan dan berusaha kembali secepat serta seaman mungkin".

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Alphonso Davies tak lagi mustahil dijual? Bayern München dalam dilema

Meski begitu, pertanyaan kembali muncul: apakah keputusan Bayern memperpanjang kontraknya hingga 2030 memang menguntungkan mereka? Setelah negosiasi yang sangat alot, jajaran petinggi yang dipimpin direktur olahraga Max Eberl akhirnya memberinya gaji pokok yang kabarnya mencapai 15 juta euro. Jumlah itu disebut-sebut masih bisa naik cukup besar melalui bonus. Selain itu, ia menerima bonus penandatanganan sekitar 20 juta euro.

Namun, Bayern juga mengambil langkah antisipasi. Menurut Sport Bild , Bayern tetap membayar penuh gaji Davies selama tiga hingga empat bulan jika ia absen karena cedera, sementara untuk Jamal Musiala, misalnya, periode tersebut mencapai enam bulan . Sebenarnya, seperti pemberi kerja lainnya, FCB hanya diwajibkan menjamin kelanjutan pembayaran gaji selama enam pekan jika seorang pekerja sakit. Mulai pekan ketujuh, asuransi kesehatan wajib di Jerman mengambil alih, dengan batas pembayaran maksimal 5.812,50 euro bruto per bulan.

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Namun, mengingat gajinya yang besar, rumor sudah beredar pada musim semi, antara lain dilaporkan oleh kicker, bahwa Davies tidak lagi dianggap mustahil untuk dijual . Kemunduran terbaru ini memperkuat keraguan apakah Davies bisa lepas dari status pemain yang terus-menerus cedera dan apakah Bayern justru lebih baik berpisah dengannya. Terlebih, mereka sudah memiliki alternatif berkualitas dalam diri Brown, yang juga merupakan pemain tim nasional Jerman. Di sisi lain, agaknya tidak banyak klub yang bersedia menawarkan gaji sebesar itu kepada seorang bek kiri dengan riwayat cedera seperti Davies.

Ini benar-benar dilema bagi Bayern. Setidaknya masih ada harapan yang beralasan bahwa setelah kembali, Davies bisa segera mengulangi performanya sebelumnya sehingga pertanyaan tentang penjualan dirinya tidak perlu lagi dijawab. Saat itu, setidaknya Davies akhirnya telah melewati tahun yang sulit setelah cedera ligamen krusiatnya.

Getty Images

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Alphonso Davies: Statistik dan catatan penampilan untuk Bayern München

Statistik Musim 2026/27 Total Pertandingan 15 264 Gol 3 18 Assist 5 45 Pertandingan yang dilewatkan 0 (sejauh ini) 129