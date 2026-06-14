Donis menyatakan: Saya akan menyerang Uruguay dan Valverde seperti Messi dan Neymar!

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, mengeluarkan pernyataan yang menarik menjelang laga melawan Uruguay, dengan menegaskan bahwa ia tidak takut pada lawan mana pun dan tujuannya adalah meraih kemenangan.

Timnas Saudi Arabia bersiap menghadapi timnas Uruguay pada Selasa dini hari, dalam pertandingan pertama Grup 8 di putaran final Piala Dunia 2026.

Donis mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan: "Kami tidak takut pada tim mana pun, dan kami tidak datang ke sini untuk bertahan. Kami juga akan menyerang, karena kami memiliki filosofi menyerang, dan tujuan kami adalah mengalahkan Uruguay."

Mengenai pertemuannya dengan Valverde dan para bintang Uruguay, Donis mengatakan: "Saya pernah menghadapi Barcelona di Liga Champions saat Messi, Neymar, dan Suarez masih ada, dan saya bermain dengan gaya saya sendiri. Saya memperlakukan tim sebagai satu kesatuan, dan Valverde adalah bintang besar seperti mereka, tetapi yang terpenting adalah fokus pada tim secara keseluruhan, karena sepak bola adalah permainan tim, bukan individu."

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Dia melanjutkan: "Penting untuk mengenal lawan dan percaya pada diri sendiri, serta menghadapi segala kondisi. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi, dan ini bergantung pada cara bermain dan fokus kita, serta kesadaran akan potensi kita dan kemampuan lawan."

Dia juga menyinggung kondisi cuaca di Amerika dengan mengatakan: "Kondisi cuaca sangat sulit, tetapi kita harus beradaptasi dengannya demi mencapai tujuan kita, dan ada jeda untuk istirahat dan minum air, yang akan sangat penting."

Dia melanjutkan: "Kita tidak bisa memprediksi hasil dari keputusan-keputusan seperti ini, tetapi inilah aturannya. Kita harus bekerja dan memanfaatkan jeda-jeda ini untuk memberikan instruksi, dan mungkin hal ini akan membantu para pemain."

Mengenai penunjukannya sebagai manajer teknis tim nasional Saudi Arabia menjelang Piala Dunia, pelatih asal Yunani itu mengatakan: "Saya sudah berada di Kerajaan sejak 2015, dan saya sangat mencintai negara ini, serta memiliki pengalaman yang luas dalam menangani pemain Saudi."

Dia menambahkan: "Sejak berada di Arab Saudi, saya sudah mengantisipasi penunjukan ini, dan tujuan saya adalah membantu tim nasional ini mengembalikan kejayaannya, serta membahagiakan para penggemar Arab Saudi."

Dia menyimpulkan: "Kami ingin tampil baik untuk mengharumkan nama sepak bola Saudi, dan kami harus tampil menonjol agar siap menghadapi kompetisi mendatang."



