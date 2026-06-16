Donis mengejutkan para penggemar: Arab Saudi bukan favorit untuk lolos!

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan para pendukung timnas Arab Saudi pada malam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Uruguay, dalam laga putaran pertama fase grup Piala Dunia 2026.

Donis mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Timnas Saudi bukan kandidat untuk lolos ke babak berikutnya, mengingat adanya Spanyol dan Uruguay."

Dia menambahkan: "Saya terkejut dengan hasil imbang Spanyol melawan Cape Verde, tetapi La Roja dan Uruguay tetap menjadi kandidat untuk lolos ke babak berikutnya dari grup kami, dan meskipun demikian, kami akan berusaha meraih kemenangan dalam dua pertandingan berikutnya."

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Mengenai cedera Mohammed Al-Owais, Donis mengatakan: "Dia tidak mengalami apa-apa, dia tampil luar biasa, dan menunjukkan karakter yang hebat, dan saya sangat berterima kasih padanya."

Donis menilai timnas Saudi bermain bagus di babak kedua, sebagai respons atas kritik yang mereka terima terkait penurunan performa serangan.

Dia menambahkan: "Kami akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Kami bekerja dengan baik di semua aspek, dan kami membutuhkan waktu untuk berkembang."



