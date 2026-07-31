Sebuah memorandum riset internal yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" mengungkap bahwa federasi tersebut telah memulai langkah-langkah awal untuk mengkaji kemungkinan perluasan turnamen Piala Dunia dari 48 menjadi 64 tim nasional mulai dari edisi 2030, dengan menugaskan pihak independen untuk menyusun penilaian menyeluruh atas usulan yang telah memicu kontroversi sejak dilontarkan pada periode lalu.

Turnamen ini digelar dengan partisipasi 32 tim nasional sejak 1998 hingga 2022, sebelum jumlah tim nasional meningkat menjadi 48 pada edisi lalu (2026).

Menurut dokumen yang bertanggal 30 Juli 2026, FIFA berniat menugaskan pihak independen untuk menyusun kajian menyeluruh guna menilai kelayakan perluasan ini serta dampaknya terhadap turnamen dan sistem sepak bola secara global, sebelum mengambil keputusan final apa pun.

Dokumen tersebut menjelaskan bahwa tujuan kajian ini adalah untuk menentukan apakah peningkatan jumlah tim nasional peserta dari 48 menjadi 64 tim nasional akan berpengaruh terhadap nilai olahraga dan komersial turnamen, di samping dampaknya terhadap sistem sepak bola secara keseluruhan, dengan kajian tersebut mencakup seluruh aspek yang terkait dengan usulan itu.

Di sisi lain, jurnalis Inggris Martyn Ziegler, melalui akunnya di platform "X", mengungkap bahwa FIFA telah benar-benar mengeluarkan dokumen pendahuluan untuk mengkaji kemungkinan perluasan Piala Dunia menjadi 64 tim nasional, seraya menunjukkan bahwa 14 Agustus mendatang akan menjadi tanggal pengambilan keputusan mengenai penunjukan pihak independen yang akan menangani penyusunan kajian tersebut.

Ziegler menambahkan bahwa lembaga tersebut, jika penunjukannya disetujui, hanya akan memperoleh sekitar 4 pekan untuk menyelesaikan analisisnya, agar laporan itu siap sebelum 19 September, yang merupakan tanggal yang diusulkan untuk pemungutan suara federasi-federasi nasional atas proyek lain yang memicu kontroversi luas di lingkungan sepak bola, terkait dengan penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta.

Ziegler pun memunculkan berbagai pertanyaan seputar siapa yang paling diuntungkan dari gagasan perluasan turnamen ini, dengan mengisyaratkan bahwa para calon investor mungkin termasuk pihak yang paling diuntungkan, mengingat usulan ini bertepatan dengan proyek FIFA terkait restrukturisasi aktivitas komersial federasi internasional dan pembukaan pintu bagi investasi asing.

Perkembangan ini terjadi di saat FIFA menghadapi tekanan yang semakin meningkat akibat proyek komersialnya, setelah sejumlah konfederasi benua, yang paling menonjol adalah Konfederasi Eropa (UEFA), Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), serta Konfederasi Sepak Bola Asia, mengumumkan penolakan mereka terhadap usulan itu, di tengah kekhawatiran akan dampaknya terhadap masa depan olahraga ini dan pengelolaannya.

Baca juga:

Kudeta baru dalam krisis FIFA: Penasihat Infantino mengundurkan diri sebagai bentuk penolakan terhadap proyek baru