Doko memecah keheningannya dan mengungkap alasan sebenarnya di balik ketidakhadirannya di Iran

Federasi Sepak Bola Belgia mengumumkan bahwa pemain sayap Manchester City, Jérémy Doku, tidak akan tampil dalam pertandingan timnas negaranya melawan Iran di Stadion Sofi, Los Angeles, Minggu malam ini; karena ia menderita infeksi saluran pernapasan akut sejak beberapa hari lalu.

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis, Doku mengikuti perdebatan yang muncul seputar ketidakhadirannya dengan "kesedihan dan kekecewaan yang mendalam", sekaligus membantah sepenuhnya rumor yang beredar luas mengenai keputusannya untuk mundur demi menghadiri kelahiran putranya.

Jurnalis France Pierron sempat memicu kontroversi dengan pernyataan berani yang mengaitkan ketidakhadiran bintang Belgia tersebut dengan alasan keluarga, yang mendorong orang-orang terdekat sang pemain untuk segera bertindak membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa hanya alasan kesehatanlah yang menghalangi partisipasinya.

Absennya Doku merupakan pukulan telak bagi timnas Belgia yang berupaya memperkuat posisinya di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, terutama setelah pelatih mengandalkan kecepatan dan kemampuan teknisnya di sayap untuk menembus pertahanan lawan.

Federasi Sepak Bola Belgia belum menentukan tanggal kembalinya sang pemain ke sesi latihan bersama, sambil menunggu kondisi kesehatannya membaik dan ia menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan menjelang pertandingan penentu mendatang.