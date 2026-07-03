Laporan media yang terpercaya mengungkapkan bahwa sejumlah pemain tim nasional Tunisia dinyatakan positif dalam tes doping selama Piala Dunia 2026, di tengah spekulasi bahwa hal tersebut terkait dengan kontaminasi makanan dan bukan penggunaan sengaja zat terlarang.

Menurut laporan surat kabar Inggris "Daily Mail" hari Jumat ini, setidaknya 8 pemain tim nasional Tunisia terdeteksi mengandung zat "clenbuterol" yang dilarang oleh Badan Antidoping Dunia (WADA). Zat ini digunakan secara medis untuk melebarkan saluran pernapasan, namun termasuk dalam daftar zat terlarang dalam olahraga kompetitif.

Sumber yang sama menegaskan bahwa penyelidikan awal mengindikasikan bahwa hasil tersebut kemungkinan disebabkan oleh konsumsi daging yang terkontaminasi selama tim nasional tinggal di Meksiko, bukan untuk tujuan meningkatkan performa olahraga.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa federasi dan klub tempat para pemain tersebut berkarier telah diberitahu mengenai hasil tersebut, sementara tidak diharapkan adanya tindakan hukuman terhadap mereka setelah terbukti adanya kemungkinan kontaminasi makanan.

Perkembangan ini terjadi setelah timnas Tunisia tersingkir dari Piala Dunia 2026 dengan hasil yang memalukan, setelah menelan tiga kekalahan telak dari Swedia (5-1), Jepang (4-0), dan Belanda (3-1), yang mengakibatkan pemecatan pelatih setelah pertandingan pertama—sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.

Insiden ini mengingatkan pada kasus-kasus serupa sebelumnya di Meksiko, di mana turnamen internasional pernah mencatat hasil positif massal untuk zat “clenbuterol” akibat konsumsi daging, terutama dalam turnamen kontinental dan kategori usia, sebelum penyelidikan saat itu mengonfirmasi adanya kontaminasi makanan skala besar.

Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Tunisia belum mengeluarkan pernyataan resmi, sedangkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai kasus ini hingga saat ini.