Al Hilal bersiap menjalani laga panas melawan Al Ahli, Selasa malam mendatang, dalam pertandingan tunda pekan ketiga Liga Roshn, di tengah sinyal positif di dalam skuad "Sang Pemimpin" terkait kesiapan sejumlah pemain penting, bersamaan dengan penantian debut rekrutan lini serang anyar Ollie Watkins.

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Menurut surat kabar Saudi "Al Riyadiah", Al Hilal telah memulihkan jasa sejumlah pemainnya menjelang laga yang dinantikan, setelah Simon Bouabre dan Hassan Tambakti dinyatakan siap tampil melawan Al Ahli, yang memberi pelatih Italia Simone Inzaghi opsi tambahan di berbagai lini tim.

Kembalinya Tambakti memiliki arti khusus bagi Al Hilal, mengingat kebutuhan tim akan lebih banyak stabilitas dan kekokohan di lini belakang, apalagi bek internasional itu absen dalam periode lalu, sementara kesiapan Bouabre menjadi tambahan baru bagi sang pelatih menjelang salah satu ujian terberat musim ini.

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Perkembangan ini muncul bersamaan dengan laporan yang mengisyaratkan kemungkinan menurunkan pemain Inggris Ollie Watkins dalam laga melawan Al Ahli, setelah Al Hilal secara resmi mengumumkan kontraknya dari Aston Villa dengan durasi tiga tahun, menjadikan penyerang anyar itu salah satu senjata paling menonjol yang diandalkan "Sang Pemimpin" pada fase mendatang.

Potensi tampilnya Watkins memiliki arti besar, karena bisa jadi merupakan debut penyerang Inggris itu dengan kostum Al Hilal, dalam laga berat melawan Al Ahli, yang memberi kesempatan bagi para pendukung "Sang Pemimpin" untuk menyaksikan rekrutan baru itu dalam ujian berat sejak awal.

Al Hilal berharap kesiapan para pemainnya dan kehadiran Watkins di antara opsi lini serang dapat membantu menyuguhkan pertandingan yang kuat melawan Al Ahli, apalagi klasiko ini menjadi peluang penting bagi tim untuk memperkuat posisinya di Liga Roshn, sementara Inzaghi berupaya memanfaatkan seluruh senjata yang tersedia demi meraih tiga poin.