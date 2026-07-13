Dipimpin oleh Salah dan kuartet pemain Maroko... Madjer merancang jalan tim-tim Arab menuju Piala Dunia

Rabah Madjer, legenda sepak bola Aljazair, memaparkan visinya tentang tim nasional Arab yang ideal, yang menurutnya mampu bersaing dengan tim-tim besar bahkan merebut Piala Dunia.

Dalam penampilannya di program "Nadina" asal Arab Saudi, Madjer menjelaskan bahwa sepak bola Arab saat ini memiliki generasi pemain yang luar biasa, dengan mengutip performa yang ditunjukkan oleh para bintang dari Maroko, Mesir, dan Aljazair di turnamen saat ini, serta menegaskan bahwa selisih antara tim-tim Arab dan tim-tim besar dunia kini lebih tipis daripada sebelumnya.

Majer memilih kiper Maroko Yassine Bounou untuk menjaga gawang, sementara barisan belakang diisi oleh Ashraf Hakimi, Rami Ben Sebaïni, Boualem Khoukhi, dan Nasser Mazraoui, dengan pertimbangan bahwa keempat pemain ini memadukan kekuatan pertahanan dan kemampuan untuk mendukung serangan.

Di lini tengah, pilihannya jatuh pada Ezzedine Ounahi, Ibrahim Mazza, dan Imam Ashour, dengan menyatakan bahwa trio ini memiliki variasi yang dibutuhkan antara membangun serangan, bergerak di antara lini, dan tekanan fisik yang konsisten sepanjang pertandingan.

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Sedangkan di lini depan, ia memasukkan Mohamed Salah, Riyad Mahrez, dan Salem Al-Dossari. Majer berpendapat bahwa kehadiran tiga pemain dengan pengalaman dan kemampuan menentukan hasil seperti ini akan memberikan kekuatan serangan yang luar biasa bagi tim mana pun serta kemampuan untuk membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan besar.

Legenda Aljazair ini menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa susunan pemain ini mampu mencapai final Piala Dunia dan bersaing memperebutkan gelar juara. Ia juga mengusulkan pelatih Mesir, Hossam Hassan, untuk memimpin tim tersebut, sambil menjelaskan bahwa kepribadiannya yang kuat dan mentalitas kompetitifnya mungkin menjadi faktor yang mengubah mimpi Arab ini menjadi kenyataan di lapangan.