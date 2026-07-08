Dipimpin oleh Messi dan tanpa Mesir... Maroko dan Argentina mendominasi susunan tim ideal babak 16 besar

Tim nasional Maroko dan Argentina mendominasi susunan pemain terbaik babak 16 besar Piala Dunia 2026, tanpa kehadiran para pemain tim nasional Mesir.

Sebanyak 8 tim lolos ke babak perempat final Piala Dunia, dipimpin oleh timnas Maroko setelah mengalahkan Kanada dengan skor 3-0, serta Argentina setelah kemenangan dramatis atas Mesir dengan skor 3-2.

Setelah babak 16 besar berakhir, jaringan statistik “SofaScore” mengumumkan susunan pemain idealnya berdasarkan peringkat tertinggi, yang tidak mencakup pemain dari semua tim yang tersingkir dari Piala Dunia, termasuk pemain timnas Mesir.

Hanya timnas Maroko dan Argentina yang masing-masing memiliki lebih dari satu pemain dalam susunan pemain tersebut, dengan masing-masing menyumbang tiga pemain, dipimpin oleh Achraf Hakimi dan Nasser Mazraoui sebagai bek sayap, serta Azzedine Ounahi di lini tengah.

Dari timnas Argentina, legenda Lionel Messi menjadi pemain dengan peringkat tertinggi dalam susunan tersebut, dengan nilai 9,3, didampingi rekan senegaranya Cristian Romero di lini belakang, serta Leandro Paredes di lini tengah.

Di sisi lain, hanya satu pemain dari masing-masing lima tim lainnya yang masuk dalam susunan pemain tersebut, yaitu kiper Swiss Gregor Kobel, bek Prancis Dayot Upamecano, gelandang Inggris Jude Bellingham, pemain Belgia Charles De Ketelaere, dan penyerang Norwegia Erling Haaland.

Adapun tim nasional Spanyol, merupakan satu-satunya tim yang tidak memiliki pemain dalam susunan pemain terbaik babak 16 besar, meskipun berhasil lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0.