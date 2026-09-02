Klub Al-Ahli Arab Saudi semakin dekat untuk merekrut pemain baru di lini tengah, guna menggantikan bintang asal Pantai Gading mereka sebelumnya, Franck Kessie, selama periode transfer musim panas ini.

Sebelumnya, Al-Ahli memutuskan untuk melepas jasa Kessie usai kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu, tanpa merekrut pemain dengan kemampuan setara, meski telah mendatangkan pemain Armenia Eduard Spertsyan dan pemain Ukraina Artem Bondarenko.

Jurnalis terpercaya Sacha Tavolieri mengatakan bahwa Al-Ahli sudah mulai bergerak untuk merekrut pemain Senegal Alpha Toure, gelandang Metz asal Prancis, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Tavolieri menjelaskan, melalui cuitan di akun pribadinya di situs "X", bahwa kedua klub saat ini sedang bernegosiasi untuk memastikan kepindahan gelandang Senegal tersebut ke tim asal Jeddah itu dengan kontrak permanen.

Di sisi lain, Alpha Toure telah membuka pintu untuk pindah ke "Al-Raqi" pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, sambil menanti tercapainya kesepakatan final antara kedua klub.

Ini bukan kali pertama nama pemain berusia 20 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Arab Saudi, di mana laporan pemberitaan sebelumnya mengungkapkan keinginan klub Al-Ittihad dan Al-Diriyah untuk merekrutnya pada periode lalu.

Toure merupakan peluang emas bagi klub-klub Arab Saudi, bukan hanya karena penampilannya yang istimewa, tetapi juga karena ia baru berusia 20 tahun, yang berarti ia akan didaftarkan sebagai pemain asing di bawah usia.

Selain itu, klub Prancis tersebut tidak akan meminta nilai finansial yang terlalu berlebihan, di mana mereka akan meminta imbalan finansial berkisar antara 5 hingga 7 juta euro, menurut yang diungkapkan laporan pemberitaan sebelumnya.

Gelandang Senegal itu bergabung dengan Metz pada musim panas 2024, datang dari Generation Foot, untuk tampil bersama mereka dalam 53 pertandingan, yang selama itu ia berhasil mencetak satu gol dan satu assist.