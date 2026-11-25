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Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Stadion Maksimir

Dinamo Zagreb menjamu Bayer Leverkusen di Liga Europa. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Maksimir, Zagreb.

Tuan rumah menyambut laga ini dengan modal positif. Dinamo menang 3-2 atas NK Istra 1961 di liga domestik pada Minggu dan meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir.

Hasil mereka di kancah internasional belakangan ini juga bagus. Di Liga Europa, Zagreb menang 2-0 di markas Sunderland. Pelatih Jerko Leko dapat menjadikan rangkaian hasil itu sebagai modal.

Bayer Leverkusen kembali memperbaiki posisinya setelah melalui periode yang naik turun. Pada Sabtu, tim asuhan Carles Martinez menang 4-0 atas Paderborn di Bundesliga.

Namun, sebelumnya mereka sempat mengalami hasil mengecewakan. Leverkusen kalah 0-1 dari Marseille di Liga Europa dan 2-4 di markas VfB Stuttgart dalam pertandingan liga.

Di fase liga Liga Europa, Leverkusen berada di peringkat ketujuh dan Zagreb di peringkat kesembilan. Posisi kedua tim pun berdekatan.

Berikut rangkuman informasi waktu kick-off, siaran langsung, dan performa kedua tim.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Dinamo Zagreb dan Bayer Leverkusen?

Dinamo Zagreb meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Mereka terakhir menang 3-2 atas NK Istra 1961. Di Liga Europa, Zagreb menang 2-0 di markas Sunderland, serta menang 3-1 di markas NK Varazdin. Catatan gol mereka adalah sembilan gol dan tujuh kali kebobolan, sementara satu-satunya kekalahan terjadi saat takluk 0-1 dari Rudes.

Bayer Leverkusen mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan. Leverkusen terakhir menang 4-0 atas Paderborn. Sebelumnya, mereka menang 2-1 di markas 1. FC Köln, kalah 0-1 dari Marseille, dan kalah 2-4 di Stuttgart. Di Piala DFB, Leverkusen menang 5-2 atas 1. FC Nürnberg. Catatan gol mereka adalah 14 gol dan sembilan kali kebobolan.

Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen: Susunan pemain

Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen: Performa

Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen: Rekor pertemuan langsung

Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen: Klasemen