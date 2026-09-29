Seperti yang diklaim surat kabar Catalan Sport, raksasa Jerman itu memantau situasi bek Prancis tersebut. Pada musim panas lalu, sempat muncul rumor-rumor samar dari Spanyol mengenai ketertarikan Bayern Munchen kepada Kounde, tetapi dibantah oleh Sky, antara lain.

Namun, kini situasinya berbeda. Di kubu raksasa Jerman itu, ia dianggap sebagai calon pengganti Min-Jae Kim jika bek tengah tersebut meninggalkan klub pada musim dingin atau musim panas. Sekali lagi beredar rumor bahwa pemain Korea Selatan itu bisa kembali ke Serie A atau pindah ke Premier League. AC Milan dan Aston Villa disebut-sebut sebagai peminat utama.

Namun, kepergian Kim pada musim dingin tampaknya tidak terlalu mungkin. Pemain berusia 29 tahun itu disebut telah menolak beberapa tawaran menggiurkan pada musim panas lalu, karena ia merasa sangat nyaman di Munchen dan pada dasarnya juga tidak tidak puas dengan perannya di tim asuhan pelatih Vincent Kompany. Di belakang Jonathan Tah dan Dayot Upamecano, yang sejatinya hanya menjadi bek tengah nomor tiga dalam hierarki internal, Kim sudah empat kali tampil sebagai starter pada musim yang masih muda ini dan mampu meyakinkan lewat penampilan-penampilan solid.

Siapa yang bermain menggantikan Jules Kounde di Barca?

Kondisinya justru sangat berbeda bagi Kounde. Di bawah pelatih Hansi Flick, pemain Prancis itu kini hanya memainkan peran pinggiran, dan terakhir ia tiga kali beruntun duduk di bangku cadangan selama lebih dari 90 menit. Secara keseluruhan, dalam delapan pertandingan Blaugrana, ia hanya dua kali masuk starting XI. Eric Garcia, yang juga merupakan bek tengah alami, telah menyalip pemain 27 tahun itu di posisi bek kanan.

Degradasi Kounde tampaknya bukan reaksi spontan dari Flick, melainkan pertimbangan yang sudah lama matang dari mantan pelatih tim nasional Jerman itu. Setidaknya, hal itu bisa disimpulkan dari pernyataan Garcia yang baru-baru ini ia sampaikan kepada stasiun radio SER Catalunya: "Tahun ini Flick sudah memperingatkan saya bahwa saya akan lebih sering bermain sebagai bek sayap." Selain itu, Kounde kabarnya juga tidak kembali dari Piala Dunia dalam kondisi yang terlalu bugar, yang ia jalani seperti pada musim sebelumnya untuk Barca sebagai bek kanan utama Prancis.

Meski begitu, Kounde memiliki profil pemain yang, berkat fleksibilitasnya di lini belakang, tampaknya membuka pasar yang besar baginya. Bayern juga dikabarkan mengagumi hal tersebut, demikian menurut laporan Sport. Ia masih terikat kontrak dengan Barca hingga 2030.

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