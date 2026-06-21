Didaftarkan dan dilepas!.. Rahasia di balik keputusan mengejutkan De La Fuente terkait Yamal

Pelatih asal Spanyol, Luis de la Fuente, mengungkapkan alasan penggantian bintang timnya, Lamine Yamal, pada babak kedua pertandingan melawan Arab Saudi, sambil menegaskan bahwa pemain sayap muda tersebut “sedang dalam performa terbaiknya” dan penggantian itu dilakukan untuk menjaga kebugarannya menjelang pertandingan-pertandingan krusial mendatang.

De la Fuente mengatakan dalam konferensi pers setelah kemenangan telak atas Arab Saudi (4-0) pada putaran kedua Grup 8 Piala Dunia 2026: “Lamine sedang dalam performa terbaiknya untuk bermain penuh dalam pertandingan.”

Pelatih asal Spanyol itu, yang merayakan ulang tahun ke-65-nya dengan kemenangan ini, menambahkan: “Rodri tampil luar biasa, dan performa duo bek tengah kami sangat mengesankan. Lalu, apa yang bisa kami katakan tentang Oyarzabal? Dia mengalami beberapa cedera ringan yang tidak bisa kami ungkapkan, tetapi dia selalu tampil luar biasa.”

De la Fuente memuji kerja sama timnya, seraya mengatakan: “Setiap pertandingan berbeda, meskipun pendekatan yang digunakan serupa. Kami menampilkan babak pertama yang luar biasa, dan babak kedua yang juga bagus. Yang terpenting, hal ini memungkinkan kami untuk mempertahankan konsistensi performa dan menghadapi pertandingan-pertandingan penting mendatang dengan tenang.”

Pelatih asal Spanyol itu memperingatkan agar tidak lengah menjelang laga penentu melawan Uruguay di putaran ketiga, sambil menegaskan: “Pertandingan melawan Uruguay akan sangat sulit.”

Menanggapi kritik yang diterimanya setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Cape Verde pada putaran pertama, De la Fuente mengatakan: “Tidak ada yang suka jika kerja dan kemampuannya dipertanyakan, jadi reaksi para pemain bisa dimengerti. Ini adalah sikap tegas untuk membenarkan keputusan kami dan memastikan kelangsungan proyek yang telah kami kembangkan sejak lama.”

Ia juga membenarkan keputusannya mengganti Yamal pada babak kedua meskipun sang pemain tampil gemilang, dengan mengatakan: “Tentu saja, kami harus melihat bagaimana jalannya pertandingan, tetapi hari ini merupakan langkah penting. Dia kini berada di puncak performanya, dan lebih baik membiarkannya tetap seperti itu, dengan semangat yang lebih besar.”

Yamal membuka skor untuk Spanyol pada menit kesepuluh, sebelum Oyarzabal menambah dua gol (21 dan 23), lalu Cocorella mencetak gol keempat (49), dalam kemenangan telak yang mengembalikan “La Roja” ke persaingan ketat di puncak Grup 8.

Dengan kemenangan ini, Spanyol sementara memimpin grup dengan raihan 4 poin, sambil menunggu hasil pertandingan Cape Verde dan Uruguay, sebagai persiapan untuk laga penentu melawan “La Celeste” di putaran ketiga yang mungkin akan menentukan lolosnya mereka ke babak 16 besar.