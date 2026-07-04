Díaz menggulingkan Hakimi dari tahtanya... 5 angka menonjol dari Singa Atlas

Tim nasional Maroko menampilkan performa luar biasa pada babak kedua pertandingan melawan Kanada di babak 16 besar Piala Dunia, mengubah skor imbang tanpa gol di babak pertama menjadi kemenangan telak 3-0, sekaligus menegaskan kehadiran kuatnya di babak gugur.

Ezzedine Ounahi membuka skor setelah menerima umpan akurat dari Achraf Hakimi, yang kini telah mencatatkan 15 penampilan di Piala Dunia, sekaligus memperkuat rekornya sebagai pemain Afrika dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

Hakimi juga mencatatkan 3 umpan kunci, menyamai pencapaian Al-Tahir Al-Khalaj di Piala Dunia 1998 sebagai pemain Maroko dengan jumlah assist terbanyak di Piala Dunia.

Di menit-menit akhir, Ibrahim Diaz terus menunjukkan penampilan gemilangnya dengan menciptakan gol kedua untuk Ounahi, sebelum menutup pertandingan dengan umpan kunci kepada Sofyan Rahimi pada menit ke-90+8, sehingga menjadi pemain Afrika pertama dalam sejarah yang menciptakan 4 assist di Piala Dunia, melampaui Hakimi dan Al-Khalaj, serta hanya tertinggal satu assist dari pemain Prancis Michael Olesi, yang memimpin daftar pencipta assist.

Dengan kemenangan ini, “Singa Atlas” mencatatkan kemenangan keempat Afrika di babak gugur sepanjang sejarah Piala Dunia, yang setara dengan setengah dari total kemenangan benua Afrika secara keseluruhan, karena sebelumnya Mesir, Ghana, Senegal, dan Kamerun masing-masing telah meraih satu kemenangan. Maroko juga menjadi tim Afrika pertama yang mencapai perempat final sebanyak dua kali, mengungguli Kamerun (1990), Senegal (2002), dan Ghana (2010).

Timnas Maroko mencetak ketiga golnya dari hanya 5 tembakan dengan tingkat keberhasilan 60%, yang merupakan yang tertinggi dalam pertandingan sistem gugur sejak pencatatan statistik resmi di Piala Dunia dimulai pada tahun 1966.