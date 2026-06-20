Dia tidak pantas menduduki posisinya... Luka Zidane menanggapi tuduhan bahwa ia mendapat perlakuan istimewa

Kiper Aljazair, Luca Zidane, menjadi sasaran kritik tajam setelah tim "Pejuang Gurun" itu kalah 3-0 tanpa balas dari Argentina di Piala Dunia 2026.

Sebelum kebobolan tiga gol yang dicetak oleh Lionel Messi, Luka Zidane sebenarnya sudah menghadapi tuduhan bahwa ia mendapat perlakuan istimewa dengan mendapatkan posisi starter di tim nasional Aljazair, karena ia adalah putra Zinedine Zidane.

Situs TSA Algérie mempublikasikan pernyataan Luka Zidane selama wawancaranya dengan program El Chiringuito dari Spanyol, di mana ia menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut.

Kiper Aljazair itu berkata, “Saya selalu disebut sebagai putra Zidane, dan itu sama sekali tidak mengganggu saya.”

Ia menambahkan, “Menjadi putra Zinedine Zidane adalah sumber kebanggaan, dan itu merupakan bagian dari kehidupan pribadi serta karier sepak bola saya. Saya menerima hal ini dan sudah terbiasa dengannya. Saya sama sekali tidak terganggu ketika para penggemar terus-menerus memanggil saya ‘putra Zidane’.”

Ia juga menegaskan bahwa yang tidak ia terima adalah ketika ada yang menuduhnya sebagai orang yang oportunis, tidak pantas menduduki posisinya, dan bahwa ia berhutang segalanya pada nama yang dimilikinya, alih-alih pada kemampuan dan penampilannya yang sesungguhnya.

Dia menegaskan, “Yang benar-benar menggangguku adalah ketika ada yang mengatakan bahwa apa yang telah aku raih selama karier sepak bolaku ini semata-mata karena nama dan reputasi ayahku.”

Dia menambahkan, “Tentu saja hal ini mengganggu saya tanpa ragu, tetapi jika ada yang berulang kali menyebut saya sebagai putra Zidane, itu tidak menjadi masalah bagi saya.”