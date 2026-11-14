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Wakil Presiden UEFA Zbigniew Boniek, salah satu legenda terbesar sepakbola Polandia, melontarkan kritik tajam terhadap Pep Guardiola dalam wawancara dengan Corriere dello Sport. Ia juga menjelaskan mengapa dirinya menempatkan Diego Maradona di atas Lionel Messi.

Bagi Boniek, yang pernah bermain untuk Juventus Turin dan AS Roma, filosofi penguasaan bola mantan pelatih Manchester City itu mencerminkan perubahan sepakbola ke arah yang keliru. "Saya sangat menghormati Guardiola, tetapi dia telah merusak sepakbola," kata pria berusia 68 tahun itu.

Ia menjelaskan ketidaksukaannya: "Sepakbolanya berjalan dengan prinsip: kamu mengoper kepada saya, saya mengoper kepadamu, kamu mengoper kepada saya, saya mengoper kepadamu. Kami bergerak ke kanan, lalu kembali ke kiri, dan pada akhir pertandingan sudah ada 1.788 operan. Itu tidak menyenangkan bagi saya. Saya menyukai tim yang bermain vertikal, tim yang berusaha mencetak gol. Saya menyukai tim yang bergerak maju."

Sebagai contoh positif dari Serie A, Boniek antara lain justru menyebut rival sekota mantan klubnya, Roma. "Tahun ini, misalnya, saya menyukai cara bermain Lazio, justru karena mereka bermain vertikal dan mengambil risiko. Begitu pula Frosinone: mereka berisiko kebobolan tiga gol, tetapi bisa mencetak empat atau lima gol," puji Boniek.

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Boniek melanjutkan: "Saya menyukai sepakbola yang berusaha mencetak gol dengan cara sesederhana mungkin, dengan sedikit operan. Sedikit operan, tetapi cepat. Karena itu, saya rasa permainan lambat kini tidak lagi punya tempat dalam sepakbola. Pemain yang lambat tidak punya peluang lagi sekarang. Mengoper bola ke belakang juga sesuatu yang mematikan."

Getty Images

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Maradona atau Messi? Wakil Presiden UEFA Beri Jawaban Tegas

Boniek juga menyampaikan pandangannya dalam perdebatan tentang pesepakbola terbaik sepanjang sejarah. Saat membandingkan Lionel Messi dan Diego Armando Maradona secara langsung, ia memberikan jawaban tegas.

"Keduanya memiliki bakat luar biasa, tetapi ada perbedaan mendasar: Diego bermain pada era sepakbola ketika banyak pelanggaran terjadi. Lionel bermain di dunia ketika Anda tidak lagi boleh menyentuh siapa pun di lapangan," katanya. Ia melanjutkan: "Cara para bek memperlakukan Maradona tidak bisa dibandingkan dengan yang terjadi sekarang. Diego itu unik, meskipun hidupnya sangat rumit. Jika saya diminta memilih, saya akan selalu memilih Maradona."

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Boniek kemudian menceritakan kejadian dari masa bermainnya di Juventus Turin, ketika ia menghadapi SSC Napoli yang diperkuat Maradona. "Pada akhir babak pertama, kami masuk ke ruang ganti dan seseorang berkata: Kita harus menghantam Maradona beberapa kali dengan keras, karena dia bisa berbuat sesukanya. Kami kembali ke lapangan dan tak seorang pun menyentuhnya, karena kami terlalu mengaguminya. Dia memang terlalu hebat. Diego juga orang yang baik dan sangat menyenangkan. Saya jatuh cinta kepadanya."