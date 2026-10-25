“Dia siap!” Luis Enrique angkat bicara soal bek Ukraina Illia Zabarnyi

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Pelatih kepala PSG Luis Enrique memuji perkembangan pesat bek tengah asal Ukraina, Illia Zabarnyi, sejak bergabung dengan klub. Ia senang melihat Zabarnyi semakin tenang setelah menjalani musim debut yang penuh trofi di Paris.

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Zabarnyi terus menunjukkan perkembangan impresif di lini pertahanan Paris Saint-Germain

Bek tengah asal Ukraina, Illia Zabarnyi, telah menjadi sosok penting di lini belakang Paris Saint-Germain di bawah pelatih kepala Luis Enrique. Pemain berusia 24 tahun itu mencatat sejarah sebagai pemain Ukraina pertama PSG setelah bergabung dengan kontrak permanen berdurasi lima tahun pada Agustus 2025.

Zabarnyi menjalani musim debut yang gemilang di ibu kota Prancis dengan meraih empat trofi bergengsi, termasuk Liga Champions UEFA.

Bek tersebut mencetak gol pertamanya untuk klub saat meraih kemenangan 2-0 atas Auxerre di liga musim lalu.

Luis Enrique soroti pengalaman dan ketenangan sang bek

Luis Enrique memuji kemampuan Zabarnyi beradaptasi dengan mulus di lingkungan sepakbola elite setelah melakoni debutnya dalam kemenangan 1-0 atas Nantes. “Dia banyak bermain, kami sangat percaya kepadanya,” kata Luis Enrique.

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“Dia siap. Dia pemain muda, tetapi sudah berpengalaman.”

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Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.30 OL

“Saya pikir penampilannya akan meningkat dibandingkan musim lalu. Tidak mudah bergabung dengan tim yang begitu sukses, tetapi saya senang dengan apa yang saya lihat,” tambah sang pelatih.

Pemain timnas Ukraina kian nyaman sebagai bek tengah

Pelatih PSG itu menekankan bahwa kepercayaan diri Zabarnyi di lapangan terus tumbuh seiring menit bermain yang rutin ia dapatkan di kompetisi domestik dan Eropa. “Saya merasa dia semakin nyaman setiap kali bermain,” ujar Luis Enrique.

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“Dia pemain yang sangat menarik. Saya sangat senang dia ada dalam skuad.”

Solidnya pertahanan Zabarnyi telah membantu PSG mempertahankan posisi di dekat puncak klasemen Ligue 1.

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Sang bek bersiap menghadapi ujian penting di kompetisi domestik dan Eropa

Zabarnyi berpeluang kembali memainkan peran penting saat PSG bersiap menghadapi laga papan atas melawan Lyon di Parc des Princes pada Senin.

Bek tersebut akan berupaya menjaga konsistensinya dalam bertahan seiring upaya PSG meraih lebih banyak trofi musim ini.

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PSG kembali berlaga di Ligue 1 dengan target memperlebar keunggulan menjadi tiga poin di puncak klasemen.