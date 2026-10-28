Menjelang laga tandang FC Chelsea asuhannya melawan FC Liverpool di Anfield Road, Alonso memuji Wirtz, yang pernah bekerja sama dengannya dengan sukses di Bayer Leverkusen dalam ajang Bundesliga.

"Saya hanya bisa berbicara tentang masa saya bersama Flo di Bayer Leverkusen," kata Alonso. Ia menjelaskan: "Salah satu alasan utama saya bisa berada di sini hari ini adalah waktu yang saya habiskan bersamanya di Leverkusen."

Alonso bekerja sama dengan Wirtz di Leverkusen dari 2022 hingga 2025. Pelatih asal Spanyol itu mengubah tim yang berada di papan bawah klasemen menjadi juara Jerman tanpa terkalahkan pada musim 2023/24 sekaligus pemenang DFB-Pokal. Wirtz menjadi sosok sentral di lini tengah serang timnya.

Pada 2025, keduanya meninggalkan Leverkusen. Alonso bergabung dengan mantan klubnya, Real Madrid, sebagai pengganti Ancelotti, tetapi dipecat tak lama kemudian dan kini menangani Chelsea. Sementara itu, Wirtz pindah ke Liverpool dengan biaya transfer 125 juta euro. Di sana, ia belum memenuhi ekspektasi tinggi dan mendapat sejumlah kritik. Namun, belakangan performanya menunjukkan peningkatan.

Pertandingan berikutnya LIV Carabao Cup 16.00 CHE

Alonso memujinya: "Dia pemain istimewa yang banyak membantu saya. Saya belajar banyak darinya dan masih mengikutinya sekarang setelah dia berada di Liverpool. Kita semua tahu bahwa langkah berikutnya selalu menarik, dan dia terus membaik."

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Wirtz mencatatkan empat kontribusi gol dalam empat pertandingan terakhir. Pada Minggu, tembakannya yang berubah arah memaksa terciptanya gol pembuka The Reds saat menghadapi Brighton & Hove Albion yang belakangan tampil begitu kuat (2-0). Namun, ia kemudian terkilir dan harus diganti setelah bermain sedikit lebih dari satu jam. Setelah tertatih-tatih meninggalkan lapangan, ia memberikan kabar yang sedikit melegakan. Kepada Sky, bintang timnas Jerman itu mengatakan: "Kami belum melakukan pemeriksaan. Saya rasa ini tidak terlalu parah. Dalam beberapa pekan terakhir, saya beberapa kali terkilir. Saya harus mengatasinya."

Belum diketahui apakah ia bisa tampil saat kembali berhadapan dengan Alonso di putaran ketiga Carabao Cup pada Rabu. Menurut pelatih Andoni Iraola, kondisinya memang "tidak terlihat seperti sesuatu yang serius", tetapi: "Kami bermain setiap tiga hari. Karena itu, kami harus melihat bagaimana kondisinya."