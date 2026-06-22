Abdu Atif, mantan bintang tim nasional Arab Saudi, kembali memicu perdebatan seputar penghargaan individu yang diraih pemain Argentina Lionel Messi, setelah ia menegaskan bahwa kapten tim Tango itu seharusnya layak mendapatkan jauh lebih banyak Ballon d’Or daripada yang pernah diraihnya sepanjang kariernya.

Pernyataan Atif tersebut muncul setelah penampilan gemilang Messi dalam laga melawan Austria, di mana ia mencetak dua gol dan membawa timnas Argentina meraih kemenangan 2-0 serta lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selain itu, ia juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol, mengungguli pemain Jerman Miroslav Klose.

Ateef mengatakan melalui saluran “Al-Arabiya”: “Salah satu nikmat Allah bagi saya adalah saya hidup di era Messi,” sebelum melontarkan pernyataan yang memicu banyak kontroversi dengan mengatakan: “Saya tidak tahu bagaimana sang bintang hanya mendapatkan 8 Bola Emas, seharusnya dia mendapatkan 12 atau 13.”

Angka-angka yang memicu pertanyaan

Pernyataan Ateef kembali mengangkat perdebatan lama mengenai berapa kali Messi pantas dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or, terutama karena bintang Argentina ini tetap berada di puncak selama lebih dari 20 tahun, mencetak rekor-rekor dalam hal gol, assist, serta gelar tim dan individu.

Sebagian besar penggemar Messi berpendapat bahwa beberapa edisi di mana ia gagal meraih penghargaan tersebut layak untuk ditinjau ulang, terutama pada tahun-tahun di mana ia menampilkan performa luar biasa bersama Barcelona atau tim nasional Argentina, sementara penghargaan tersebut justru jatuh ke tangan pesaing lainnya.

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Di belakang Messi, ada rival abadinya Cristiano Ronaldo, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid, dengan raihan 5 Bola Emas. Persaingan sengit antara keduanya berlangsung dari 2008 hingga 2018, sebelum bintang Argentina itu mengukuhkan dominasinya di puncak sepak bola.

Maradona dan Piala Dunia yang Terlewatkan

Atef tidak hanya membahas Ballon d’Or, tetapi juga menyinggung bahwa legenda almarhum Diego Maradona menjadi penyebab hilangnya peluang besar bagi Messi selama Piala Dunia 2010.

Mantan bintang Saudi itu mengatakan bahwa Maradona merugikan Messi ketika ia menjadi pelatih tim nasional Argentina, baik melalui tekanan besar yang diberikannya kepada Messi maupun karena manajemen teknis turnamen tersebut, dan menganggap edisi Piala Dunia tersebut sebagai salah satu peluang yang terlewatkan dalam karier kapten tim Tango itu.

Sementara Messi terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 dan memecahkan rekor demi rekor, pertanyaan tetap mengemuka di kalangan penggemar sepak bola: Apakah meraih 8 Ballon d’Or sudah cukup untuk karier luar biasa seperti yang ditunjukkan bintang Argentina tersebut, ataukah sejarah belum memberinya semua yang sebenarnya pantas ia dapatkan?