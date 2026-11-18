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Celia María Cuccittini, ibunda sang legenda Lionel Messi, telah memilih penerus putranya, yang belum lama ini pensiun dari tim nasional Argentina.

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Lionel Messi menjalani laga terakhirnya bersama timnas Argentina pada 6 Oktober lalu, menghadapi Benin dalam laga persahabatan penghormatan yang digelar di Stadion "Monumental", ibu kota Buenos Aires, dan berakhir dengan kemenangan Argentina 3-0.

Ibunda Messi hadir di stadion untuk menyaksikan perpisahan putranya dengan timnas Argentina, momen yang disaksikan para pencinta sepak bola di seluruh dunia.

Fabián Paz, desainer asal Argentina sekaligus paman Nico Paz, pemain Como dan timnas Argentina, menceritakan kisah menarik di balik malam tersebut.

"Pada perpisahan Messi, Nico Paz keluar dari ruang ganti dan ibunda Messi sedang menangis," kata Fabián Paz kepada Radio "La Red".

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Ia melanjutkan: "Nico menghampiri untuk menyapanya karena ia mengenalnya, lalu ibunda Messi menggenggam tangan Nico Paz dan berkata kepadanya: 'Kamu adalah penerus putraku.'"

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Ia menambahkan: "Saat Nico keluar, ia terkejut. Ia berkata kepada saya: Saya tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menceritakannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Di dalam hatinya, ia masih seperti anak kecil."

Ia melanjutkan: "Tak pernah terlintas di benaknya bahwa ia akan menjadi penerus Messi. Bagi Nico, hal terhebat adalah bisa mengenal Lionel dan bermain bersamanya. Seolah-olah ia tidak memercayainya. Selain itu, karena ia tidak tinggal di sini, ia tidak mendapat tekanan seperti pemain lain. Di sini, atmosfer sepak bola dirasakan dengan cara yang berbeda, dengan antusiasme dan kegilaan yang lain, jadi ia masih sering terkejut."

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Argentina Raih Kemenangan Pertama Setelah Era Messi

Timnas Argentina mengirimkan pesan tegas di era pasca-Lionel Messi setelah menang telak 7-0 atas Kosta Rika dalam laga persahabatan di Stadion "Mario Alberto Kempes", Kota Córdoba. Sang juara dunia pun menutup tahun 2026 dengan pertunjukan menyerang yang luar biasa, dengan bintang muda Nico Paz sebagai aktor utamanya.

Kemenangan ini memberikan suntikan moral penting bagi pelatih Lionel Scaloni, setelah timnas Argentina kalah 2-1 dari Uruguay di laga sebelumnya, penampilan pertama mereka setelah Messi pensiun dari panggung internasional.

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Namun, situasinya berbeda total saat menghadapi Kosta Rika. Rekan-rekan setim kiper Emiliano Martínez tampil menyerang dengan atraktif dan menunjukkan bahwa timnas memiliki banyak talenta yang mampu membuat perbedaan di masa mendatang.

Tiga Brace dan Awal Menjanjikan untuk Era Pasca-Messi

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Laga ini diwarnai penampilan kolektif yang mengesankan. Nico Paz, Julián Álvarez, dan Franco Mastantuono masing-masing mencetak dua gol, sementara Mac Allister menyumbang satu gol, pada malam yang menegaskan bahwa Scaloni memiliki beragam opsi di lini serang.

Nico Paz menjadi bintang paling menonjol dalam pertandingan ini setelah mencetak dua gol di babak pertama. Ia terus menegaskan kehadirannya yang mencolok di timnas dengan mencetak gol keempat dan kelimanya dalam lima laga terakhirnya berseragam Argentina, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta paling diandalkan publik dalam beberapa tahun ke depan.

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Laga ini juga memberi kesempatan kepada Scaloni untuk memantau sejumlah wajah muda dalam rangka peremajaan skuad. Mariano Troilo dan Aarón Anselmino melakoni debut bersama tim senior setelah dimainkan di babak kedua.

Meski satu pertandingan belum cukup untuk menilai wajah timnas di masa depan, kemenangan 7-0 ini menjadi awal yang ideal bagi era baru dan menunjukkan bahwa tanggung jawab menyerang tidak akan bertumpu pada satu pemain saja, dengan hadirnya nama-nama menjanjikan seperti Nico Paz dan Mastantuono, ditambah para pemain berpengalaman yang masih memimpin skuad.