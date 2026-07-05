"Dia meminta sesuatu yang aneh kepada Salah".. Mac Allister: Mesir mencatatkan prestasi bersejarah

Alexis Mac Allister, bintang tim nasional Argentina dan Liverpool, mengungkapkan kedekatan hubungannya dengan Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir dan mantan rekan setimnya di The Reds, sambil menegaskan bahwa "Mo" telah banyak membantunya baik di dalam maupun di luar lapangan, sebelum ia akan berhadapan dengannya pada hari Selasa dalam pertandingan penentu di babak 16 besar Piala Dunia.

Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Argentina “Olé”, sebelum pertandingan yang dinantikan di Stadion Atlanta, McAllister mengatakan: "Saya mengenal Mo. Dia telah banyak membantu saya di luar lapangan. Saya berharap dia tidak terlalu memaksakan diri dalam pertandingan mendatang, tetapi saya ingin berterima kasih kepadanya atas waktu yang kita habiskan bersama dan mendoakan yang terbaik untuknya."

Gelandang berusia 27 tahun itu menambahkan, dengan nada sedih: "Mungkin saya tidak akan melihatnya untuk waktu yang lama setelah pertandingan ini," merujuk pada fakta bahwa Salah telah mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Liverpool setelah Piala Dunia, di mana ia menjadi pemain bebas transfer, yang mengakhiri kemitraan selama 3 tahun di mana tim tersebut meraih dua gelar: Piala Liga Inggris, dan Liga Premier Inggris musim 2024-2025.

McAlister memuji peran yang dimainkan Salah dalam membantunya beradaptasi di Liverpool setelah pindah dari Brighton dengan nilai transfer lebih dari 35 juta euro pada tahun 2023, sambil menegaskan bahwa bintang Mesir itu menjadi penopang baginya di awal-awal kariernya bersama The Reds.

Meskipun hubungan mereka sangat erat, pemain asal Argentina itu menyadari bahwa Salah merupakan ancaman terbesar bagi timnas negaranya, karena ia dianggap sebagai pemain terbaik dalam sejarah Mesir dan salah satu bintang terkemuka di turnamen tersebut, setelah mencetak 68 gol dalam 120 pertandingan internasional.

Salah dan McAllister memiliki kenangan lama, di mana keduanya pernah berhadapan di Piala Dunia U-20 tahun 2011, saat Mesir mengalahkan Argentina 2-1 dan menyingkirkan mereka dari babak 16 besar, dalam pertandingan di mana Nico Tagliafico, rekan setim McAllister saat ini, mengawasi Salah, sementara Emiliano Martínez duduk di bangku cadangan.

McAllister memperingatkan agar tidak meremehkan timnas Mesir, dengan mengatakan: “Kami tahu mereka sedang menjalani Piala Dunia yang bersejarah, mereka bahagia dan menikmati momen ini, jadi mereka akan memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka akan menjadi tim yang tangguh.”

Ia menambahkan, sambil mengenang kesulitan yang dihadapi Argentina saat melawan Cape Verde di babak 32 besar: “Tidak ada pertandingan yang mudah, dan pada akhirnya, semua pertandingan itu sulit, dan Anda harus berusaha semaksimal mungkin. Mereka bermain bagus, dan banyak yang meremehkan mereka, tapi kami tidak pernah melakukannya. Kami sangat menyadari seberapa kuat mereka secara fisik dan teknis.”

Pemain Argentina itu menegaskan bahwa timnya mulai kembali ke performa terbaiknya setelah upaya luar biasa yang mereka lakukan dalam pertandingan melawan Cape Verde yang berlangsung selama 120 menit, sambil berkata: “Tidak ada tenaga untuk merayakan, tapi ada kebahagiaan yang luar biasa. Kita harus siap menghadapi perjuangan di Piala Dunia.”