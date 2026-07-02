"Dia jadi orang yang berbeda".. Mbappé mengejutkan para pemain Prancis dengan hadiah-hadiah istimewa

Sebuah laporan media, hari Kamis ini, memuji sikap Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, selama ia bersama Les Bleus untuk berlaga di Piala Dunia 2026.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Kylian Mbappé telah menjadi kapten tak terbantahkan bagi Prancis dalam waktu yang lama, bahkan mungkin lebih lama dari yang seharusnya.

Setelah turnamen di Qatar, ia mengambil alih kendali, dan tidak ada seorang pun yang bisa berbagi peran kepemimpinan timnas Prancis dengannya selama empat tahun.

Sejak awal Piala Dunia kali ini, kapten timnas Prancis itu menjadi sosok yang berbeda. Lebih bebas, tidak lagi memikul beban seluruh tim, dan kembali menunjukkan performa terbaiknya, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Karena ketika Mbappé bahagia, ia tampil lebih baik. Di turnamen ini, ia membuktikan bahwa ia berada dalam performa terbaiknya, bersaing untuk meraih segalanya: bintang ketiga Prancis, Sepatu Emas, dan rekor jumlah gol terbanyak dalam sejarah turnamen.

Dia sudah mencetak enam gol dan memberikan dua assist krusial di edisi ini, dan tampaknya dia tidak akan berhenti. Karena dia adalah panutan yang patut ditiru. Di luar lapangan, dia juga tidak berbeda.

Mbappé telah menunjukkan banyak sikap ramah kepada rekan-rekan setimnya di timnas Prancis sejak dimulainya pemusatan latihan timnas sebulan yang lalu.

Dengan kedewasaannya yang sudah dikenal, performa yang sedang di puncaknya, serta kesadarannya akan perannya di tim nasional, ia telah menjadi pilar utama yang menopang tim.

Menurut RMC, begitu tiba di kamp Piala Dunia, pemain Prancis ini memberikan setiap anggota tim headphone khusus untuk digunakan selama turnamen. Tindakan yang tampak sederhana ini meninggalkan kesan mendalam di hati para pemain.

Setiap hari, Mbappé bertanggung jawab untuk memantau semangat para pemain baru dan meringankan tekanan yang mereka rasakan. Dengan kata lain, ia adalah pemimpin spiritual bagi para pemain yang sedang menjalani pertandingan pertama mereka di Piala Dunia.

Sisi ini terlihat jelas saat melawan Swedia; setelah mencetak gol pertama menjelang akhir babak pertama, ia langsung menghampiri Didier Deschamps untuk mendedikasikan gol tersebut kepada arwah almarhum ibunya.

Hubungan antara pelatih dan pemain ini sangat erat, layaknya hubungan ayah dan anak, di mana keduanya saling menghormati dan menghargai satu sama lain, hal yang turut berkontribusi pada penampilan luar biasa yang ditunjukkan Mbappé hingga saat ini di turnamen tersebut.

Beberapa hari yang lalu, sang pelatih berkomentar, “Citra yang dipegang orang-orang tentang dirinya di luar klub tidak selalu, atau jarang sekali, mencerminkan kenyataannya.”