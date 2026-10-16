Pernyataan Yasser Al Qahtani, legenda timnas Arab Saudi, soal final Piala Asia 2007 memicu gelombang kemarahan di Irak setelah ia kembali membuka berkas duel historis yang berakhir dengan keberhasilan timnas Irak merebut gelar atas Arab Saudi, di tengah kritik keras dari para jurnalis dan analis Irak yang menilai bahwa ucapannya tentang laga itu datang setelah bertahun-tahun berlalu sejak pertandingan tersebut berakhir.

Al Qahtani sebelumnya menyatakan bahwa keberadaan teknologi video assistant referee "VAR" pada final Piala Asia 2007 akan membuat tiga pemain timnas Irak dijebloskan ke penjara, merujuk pada apa yang ia sebut sebagai kekerasan yang terjadi dalam pertandingan itu.

Pernyataan tersebut menghidupkan kembali atmosfer persaingan lama antara kedua timnas, sekaligus membuka babak baru perdebatan antara tokoh-tokoh olahraga dari kedua negara.

Saat tampil di saluran Al Rabia Sports TV Irak, Dr. Riyadh Mazhar, akademisi dan analis olahraga Irak, melancarkan serangan kepada Al Qahtani, dengan menilai bahwa membahas kembali final tersebut setelah bertahun-tahun mencerminkan, dari sudut pandangnya, dampak kekalahan gelar Asia yang masih terus membekas pada dirinya.

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Mazhar mengatakan: "Dari sisi psikologis, tampaknya ia mengalami dampak psikologis yang jelas karena tidak berhasil meraih gelar Asia, sebab ia selalu membuka kembali final ini, dan hal itulah yang membuat kami bahagia karena kami telah meninggalkan jejak yang kuat di dalam dirinya."

Analis Irak itu menambahkan: "Dia akan terus mengingat final ini bahkan sampai usianya mencapai 90 tahun. Saya merasa sangat bangga karena timnas negara saya meraih gelar ini, kami adalah timnas yang lebih layak," sebelum ia menyampaikan nasihat kontroversial kepada legenda sepak bola Arab Saudi itu, dengan mengatakan: "Saya menyarankannya untuk pergi ke psikiater agar bisa melewati fase ini."

Jurnalis Irak membalas dengan pernyataan berlawanan, apa yang ia katakan tentang Al Qahtani?

Di sisi lain, jurnalis dan penyiar olahraga Irak Taha Abu Raghif mengkritik pernyataan Al Qahtani, dan merasa heran dengan dibukanya kembali berkas final tersebut setelah hampir dua dekade sejak laga itu digelar, dengan menilai bahwa pernyataan itu tidak pantas disampaikan setelah bertahun-tahun berlalu.

Abu Raghif mengatakan: "Saya tidak tahu alasan di balik pernyataan aneh ini. Final itu sudah berlangsung 20 tahun lalu, dan seharusnya dia tidak mengeluarkan pernyataan seperti ini. Saya pikir, jika ada keadilan, Al Qahtani seharusnya diusir dalam pertandingan itu, dan tidak diberikan penghargaan pemain terbaik turnamen."

Timnas Irak merebut gelar Piala Asia 2007 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 1-0 pada laga final, sehingga meraih pencapaian historis yang hingga kini masih menempati tempat istimewa di hati para pendukungnya.

Di antara pernyataan Al Qahtani dan reaksi dari Irak, final tersebut kembali masuk ke lingkaran kontroversi, dalam perdebatan yang meluas dari keputusan-keputusan perangkat pertandingan hingga kritik personal, setelah kenangan duel lama itu berubah menjadi bahan baru perselisihan media antara kedua pihak.



