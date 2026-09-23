"Dia harus membuktikannya terlebih dahulu": Keraguan terhadap Jonas Urbig sebagai nomor satu di tim DFB

Pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp untuk sementara mengandalkan Marc-Andre ter Stegen, yang setelah musim lalu yang diwarnai cedera kini kembali rutin berdiri di bawah mistar untuk Ajax Amsterdam.

Dalam persaingan untuk menjadi penerus, ter Stegen mampu mengungguli antara lain Jonas Urbig dari Bayern. Bagi pakar Sky Dietmar Hamann, peran sebagai kiper utama memang masih terlalu dini untuk pemain 22 tahun itu. "Selama dia tidak bermain setiap pekan, bagi saya dia bukan nomor satu di tim nasional," jelas Hamann dalam sesi media publik. Namun, pada dasarnya dia menilai Urbig punya potensi untuk peran tersebut: "Mungkin suatu hari dia bisa menjadi itu. Tetapi pertama-tama dia harus menunjukkan bahwa dia adalah nomor satu di FC Bayern. Saya tidak akan mengambil langkah kedua sebelum langkah pertama. Jika suatu saat dia tampil bagus sebagai kiper utama di FC Bayern, barulah kita bisa membicarakan peran itu di tim nasional."

Sementara itu, Hamann punya kiper lain sebagai favorit pribadinya. Baginya, Alexander Nübel dari Besiktas Istanbul saat ini akan menjadi pilihan pertama. "Marc-Andre ter Stegen lama cedera dan sekarang bermain di Belanda. Jadi kita juga harus menunggu dulu. Pilihan pertama saya adalah Alexander Nübel, yang tampil luar biasa di Turki. Tetapi saya pikir, ini soal firasat atau perasaan."

Di saat yang sama, Hamann menilai pemanggilan ter Stegen saat ini bisa dipahami. Sang kiper "memang pantas, dengan satu dan lain cara, untuk sekarang menjadi nomor satu". Namun, mantan pemain tim nasional itu menilai penampilan ter Stegen sejauh ini dengan perasaan campur aduk: "Penampilannya sejauh ini di tim nasional tidak konsisten. Saya sangat penasaran bagaimana dia akan tampil."

Jawaban atas itu akan diberikan ter Stegen pada Kamis. Dalam duel Nations League melawan Belanda, pemain 34 tahun itu akan berdiri di bawah mistar pada laga pertama di bawah Klopp.