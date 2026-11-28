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Ketika nama-nama pelatih terus berguguran dari bangku cadangan di Ligue 1, Luis Enrique tetap kokoh menangani Paris Saint-Germain dan menjadi satu-satunya pengecualian di kompetisi yang stabilitasnya kini menjadi barang langka.

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Luis Enrique kini menjadi satu-satunya pelatih di Ligue 1 yang masih mempertahankan jabatannya sejak musim lalu, menyusul pemecatan Franck Haise dari kursi pelatih Stade Rennes. Juru taktik asal Spanyol itu pun melanjutkan perjalanannya bersama Paris Saint-Germain, klub yang ia tangani sejak musim panas 2023 setelah sebelumnya melatih Barcelona.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", keistimewaan catatan ini bukan sekadar soal bertahannya Enrique di posisinya. Statistik tersebut tidak memasukkan pelatih dua tim promosi, yakni Patrick Videira, pelatih kepala Le Mans, dan Stéphane Dumont, pelatih Troyes, meski keduanya sudah menangani tim masing-masing sejak musim lalu di kasta kedua.

Data ini mencerminkan besarnya gejolak yang melanda bangku cadangan di Prancis. Sejumlah pelatih memilih menjalani petualangan baru, seperti Pierre Sage, Olivier Pantaloni, dan Alexandre Dujeux, sementara yang lain terpaksa angkat kaki, di antaranya Franck Haise, Habib Beye, Sébastien Pocognoli, dan Didier Digard.

Kompetisi ini juga diwarnai perubahan lain akibat berakhirnya kontrak atau pergeseran proyek olahraga klub. Alhasil, Enrique menjadi satu-satunya wajah kesinambungan di antara para pelatih musim lalu, sebuah gambaran yang mencerminkan rapuhnya profesi pelatih dan meningkatnya tekanan di sepak bola Prancis.

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Cedera Beruntun Mengganggu Rencana Paris

Di luar urusan stabilitas kursi pelatih, Enrique menghadapi tantangan berbeda di Paris Saint-Germain. Klub mengumumkan bek sayap asal Portugal, Nuno Mendes, absen dalam laga melawan Lorient yang dijadwalkan pada Sabtu akibat ketegangan otot di paha kiri.

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Dalam pernyataan resmi, klub menjelaskan bahwa sang pemain menjalani program pemulihan individu setelah berlatih terpisah pada Jumat pagi. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan agar kondisinya tidak memburuk, dan ia dijadwalkan kembali berlatih bersama tim pekan depan jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana.

Peluang Mendes untuk tampil melawan Toulouse tampaknya masih terbuka, tetapi kepulangannya bisa tertunda hingga laga kontra Aston Villa di Liga Champions pada Selasa, 8 Desember, apabila kebugarannya belum sepenuhnya pulih. Bek sayap Portugal itu sudah tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini tanpa mencetak gol maupun memberikan assist.

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Masalah tim ibu kota tidak hanya menimpa Mendes. Klub mengungkapkan bahwa pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, masih menjalani program perawatannya, sementara pemain Prancis Désiré Doué bersiap menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang setelah mengalami robek ligamen krusiatum lutut.

Nama-nama tersebut menambah daftar pemain absen yang juga mencakup Alessandro Longoni. Tekanan terhadap staf pelatih pun kian besar, terutama mengingat dampak yang diperkirakan dari absennya Kvaratskhelia dan Doué dalam waktu lama. Situasi ini membuka kemungkinan untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim dingin.

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Hakimi dan Mendes, Solusi Serangan dari Dalam Skuad

Di tengah menyusutnya opsi di lini depan, Enrique tampak tidak terburu-buru menanti bursa transfer. Ia lebih memilih menggali potensi yang ada di dalam skuadnya, meskipun hal itu menuntut sejumlah pemain dimainkan di posisi berbeda.

Mengenai kemungkinan mengandalkan Nuno Mendes dan Achraf Hakimi dalam peran menyerang, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Nuno Mendes sudah pernah bermain sebagai pemain sayap, dan Achraf Hakimi pun sering kali bermain dengan peran menyerang. Kami selalu berusaha mengembangkan tim tanpa perlu merekrut pemain, karena kami belum memasuki bursa transfer musim dingin."

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Enrique juga menegaskan keyakinannya bahwa para pemainnya mampu melewati situasi saat ini. "Kami adalah staf pelatih yang selalu mencari solusi. Mungkin Anda punya keraguan, tetapi kami tahu para pemain mampu menghadapi situasi seperti ini, dan merekalah yang memberikan jawaban apakah solusi tersebut berhasil atau tidak," ujarnya.

Paris Saint-Germain saat ini memuncaki klasemen Ligue 1, unggul tiga poin atas Paris FC yang tampil mengesankan di bawah arahan pelatih Liam Rosenior. Enrique pun dihadapkan pada persamaan yang sulit: mempertahankan posisi puncak dan terus bersaing, meski jumlah pemain absen terus bertambah dan pilihan kian terbatas.