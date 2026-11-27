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Pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany dan direktur olahraga klub Christoph Freund menegaskan bahwa berbagai krisis dan isu yang mencuat di luar lapangan tidak akan mengganggu fokus tim. Keduanya memastikan prioritas saat ini adalah persiapan menghadapi Hamburg pada Sabtu besok dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga Jerman.

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Pernyataan keduanya muncul di tengah polemik di internal klub Bavaria tersebut , yang dipicu perkembangan kondisi neurologis Jamal Musiala hingga membuatnya mengalami dua kali kejang selama masa persiapan musim. Selain itu, Joshua Kimmich juga mengkritik cara manajemen klub menangani persoalan tersebut dan menyebutnya tidak pantas bagi Bayern Munich.

Sikap Kimmich itu muncul setelah timnya kalah 2-1 dari Lille di Liga Champions pada pertengahan pekan, sebagai tanggapan atas pernyataan Karl-Heinz Rummenigge sebelumnya. Mantan CEO yang kini menjadi anggota dewan pengawas itu mengusulkan negosiasi ulang kontrak Musiala agar sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Kehidupan pribadi kiper Manuel Neuer juga menyita perhatian besar media di Jerman setelah beredar laporan mengenai keretakan rumah tangganya. Isu ini menjadi persoalan lain yang menyelimuti klub dalam beberapa waktu terakhir.

Kompany menolak anggapan bahwa isu-isu tersebut mengganggu konsentrasi tim. Dalam konferensi pers jelang laga melawan mantan klubnya, Hamburg, ia berkata, seperti dikutip ESPN: "Saya harus mengecewakan Anda, tidak semua orang disibukkan dengan hal-hal ini. Itu bukan berarti saya naif atau tidak memahami apa yang terjadi di dunia, tetapi bagi kami, yang penting adalah laga Bayern melawan Hamburg. Itulah yang bisa saya pengaruhi, dan itulah fokus kami."

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Ia menambahkan: "Saya tidak punya banyak waktu untuk mengurusi semua hal lainnya. Mohon maaf, tetapi saya tidak bisa membantu Anda soal cerita-cerita ini."

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Mengenai sikapnya terhadap pernyataan Kimmich, yang mengemban ban kapten selama Neuer absen karena cedera, pelatih asal Belgia itu mengatakan: "Saat ini saya tidak bisa membantu Anda soal isu-isu ini. Kami punya dunia kami sendiri, dan akan tetap seperti itu. Itu bukan berarti kami hanya saling bertepuk tangan di dalam tim. Kami berbicara terus terang satu sama lain, termasuk tentang hal-hal yang tidak berjalan baik."

Ia melanjutkan: "Namun, saya melindungi ruang ini. Saya berusaha memberi teladan melalui tindakan saya, dan jika sekarang saya terlibat membahas topik-topik lain, saya tidak akan memberikan teladan itu. Prioritas saya adalah laga melawan Hamburg."

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Sementara itu, Freund menegaskan bahwa klub tidak berencana menjatuhkan sanksi apa pun kepada Kimmich atas pernyataannya baru-baru ini. Ia juga menyebut manajemen bahkan sama sekali belum membahas persoalan tersebut.

"Kami belum membicarakannya, dan denda sama sekali tidak pernah dipertimbangkan. Kami kini melihat ke depan," ujar Freund.

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Ia menambahkan, sejalan dengan pernyataan Kompany: "Saya bisa mengulang banyak hal yang dikatakan Vinny (Kompany). Dalam beberapa pekan terakhir, isu-isu ini mendapat sorotan media yang luas, tetapi kami sedang melewati masa sulit dari sisi olahraga, dan ada hal-hal lain yang harus kami tangani."

Freund juga menyinggung situasi pribadi Neuer. Ia menjelaskan bahwa sang kiper sedang menjalani fase sulit, terutama setelah cedera yang baru dialaminya, tetapi menjauh sejenak memberinya manfaat.

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"Jelas ia sedang melewati masa sulit dalam hidupnya, terutama dengan cedera yang baru dialaminya. Ia ingin berada bersama tim sesering mungkin, tetapi mendapatkan waktu untuk beristirahat sejenak bermanfaat baginya," katanya.

Direktur olahraga itu menegaskan bahwa klub tidak ingin mengomentari detail kehidupan pribadi sang kiper. "Hal-hal lainnya menyangkut kehidupan pribadi Manu, dan saya tidak ingin mengomentarinya," tambahnya.

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Dari sisi olahraga, Bayern Munich sedang berada dalam periode sulit setelah bermain imbang melawan Koln di kandang sendiri pada pekan lalu. Hasil itu membuat mereka kehilangan puncak klasemen Bundesliga Jerman kepada Borussia Dortmund, yang kini unggul dua poin.

Tim Bavaria itu juga harus kehilangan dua pemain yang cedera, Harry Kane dan Michael Olise. Meski begitu, Kompany menyatakan keyakinannya bahwa timnya mampu melewati fase ini dan memulihkan ketajaman lini serangnya.

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"Saat ini kami sedang melewati masa sulit, tetapi kami juga akan sampai pada fase ketika kami bisa menekan dengan kuat dan mencetak enam atau tujuh gol, dan saat itu keberuntungan tidak akan berpihak kepada lawan," ujar pelatih asal Belgia tersebut.

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Mungkin pada akhirnya kami akan bersyukur atas fase ini karena membuat kami lebih kuat, dan itulah yang kami harapkan terwujud."