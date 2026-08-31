Ángel Di María, legenda timnas Argentina, mengirimkan pesan kepada Lionel Messi, bintang Inter Miami, setelah pengumuman pensiunnya dari kancah internasional.

Di María membagikan ulang pernyataan Messi di akun "Instagram" miliknya, dan menuliskan: "Terima kasih, kapten abadi".

Di María pernah menjadi rekan setim Messi dalam meraih gelar Piala Dunia 2022, ditambah gelar Copa America pada 2021 dan 2024.

Perlu diingat bahwa Di María telah pensiun dari timnas Argentina setelah kemenangan di Copa America 2024.

Messi menulis, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di akun "Instagram" miliknya: "Setelah berlalunya semua waktu ini sejak laga final, dan setelah pemikiran yang panjang, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk pensiun dari timnas".

Ia menambahkan: "Ini adalah keputusan yang menyakitkan dan masih terasa menyakitkan di lubuk hati saya, tetapi saya menyadari bahwa waktunya telah tiba. Saya bersumpah kepada kalian bahwa saya selalu memberikan segala yang saya miliki, tidak hanya selama tahun-tahun terakhir ketika kami meraih segalanya, tetapi juga sebelum itu, dan saya selalu berjuang serta mengerahkan segala yang saya miliki demi kostum ini, demi kebahagiaan kalian, dan agar kalian merasa bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola".



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