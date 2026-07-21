Klub Al Ahli Arab Saudi memutuskan untuk mendukung pelatih Jermannya, Matthias Jaissle, dengan empat transfer sekaligus, tetapi di luar lapangan hijau.

Al Ahli berupaya melanjutkan perjalanan sukses pada musim mendatang, setelah meraih pencapaian luar biasa dengan menjuarai Liga Champions Asia Elite selama dua musim beruntun.

Untuk itu, Al Ahli mengumumkan pada hari Selasa ini bahwa mereka telah menggaet empat spesialis di bidang kedokteran olahraga, fisioterapi, sains olahraga, dan persiapan fisik, demi meningkatkan kualitas penampilan dan perawatan para pemain.

Al Ahli menjelaskan dalam pernyataan melalui situs resminya bahwa jajaran kompeten tersebut mencakup dokter asal Spanyol, Simón Bueno López, yang bergabung dengan tim medis klub setelah menjalani karier panjang bersama klub Spanyol, Villarreal.

Daftar itu juga mencakup fisioterapis asal Belanda, Jesper Gabriels, setelah bekerja di klub Belanda, Vitesse, dan Al Qadsiah Arab Saudi, di samping program Falcons of the Future milik Federasi Sepak Bola Arab Saudi.

Al Ahli juga menggaet Luke Garcia, spesialis di bidang sains olahraga dan persiapan fisik, setelah bekerja dengan klub Amerika Los Angeles Galaxy, klub Kanada Toronto, di samping klub Portugal Benfica.

Nama terakhir adalah pelatih fisik asal Austria, Sebastian Kirchner, yang bekerja dengan klub Austria Red Bull Salzburg sejak 2019, di samping bekerjanya dengan klub Liefering, akademi Red Bull Salzburg, dan pusat pelatihan Olimpiade di Salzburg.

Perlu disebutkan bahwa Al Ahli akan bersaing memperebutkan beberapa gelar pada musim mendatang, yang paling menonjol adalah Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Kota Suci di tingkat domestik, Liga Champions Asia Elite di tingkat benua, serta Piala Dunia Antarklub di tingkat internasional.