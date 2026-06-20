Di luar Eropa... Ibra menobatkan tim yang tak terduga sebagai calon juara Piala Dunia

Zlatan Ibrahimović, legenda tim nasional Swedia, menobatkan sebuah tim nasional—di luar benua Eropa dan Amerika Selatan—sebagai calon juara Piala Dunia 2026.

Saat ini, Ibrahimović bekerja sebagai analis olahraga untuk jaringan saluran Fox Sports selama Piala Dunia.

Ketika ditanya apakah timnas Amerika Serikat mampu memenangkan Piala Dunia, Ibrahimović menjawab dengan satu kata: “Ya.”

Timnas AS telah memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, setelah mengumpulkan 6 poin dari dua pertandingan pertama, berkat kemenangan 4-1 atas Paraguay dan 2-0 atas Australia.

Ibrahimović menambahkan, “Amerika Serikat tampil bagus saat melawan Australia, dan saat ini mereka memiliki momentum yang dibutuhkan.”

Dia melanjutkan, “Pelatih Mauricio Pochettino telah melakukan pekerjaan yang baik dengan menempatkan dua penyerang dan menerapkan tekanan tinggi di lini depan, yang memaksa Australia untuk memainkan umpan-umpan panjang.”

Dia menekankan, “Jika sebelumnya Anda tidak percaya pada timnas AS, saya ulangi: mulailah percaya pada mereka. Mereka didukung oleh seluruh negara, dan ketika Anda mendapat dukungan seperti itu, akan sulit untuk mengalahkan Anda.”