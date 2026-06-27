Di bawah kepemimpinan Valverde... Para pemain Uruguay memberontak terhadap Bielsa

Uruguay menjadi kejutan negatif terbesar di Piala Dunia 2026, setelah tersingkir di babak penyisihan grup tanpa meraih satu pun kemenangan, dan untuk kedua kalinya berturut-turut mereka meninggalkan turnamen tersebut dengan cara yang menimbulkan banyak pertanyaan, menurut laporan surat kabar Spanyol "AS".

Surat kabar tersebut menambahkan, setelah kemenangan Spanyol atas Uruguay (1-0) pada pertandingan penutup babak penyisihan grup: "Jika Cavani-lah yang menggulingkan layar VAR dalam pertandingan melawan Ghana di Piala Dunia Qatar, kali ini sorotan tertuju pada Canopio, gelandang Fluminense, yang diusir dari lapangan karena melakukan tekel keras terhadap Kobarsi pada masa tambahan waktu, lalu mendorong wasit dan berhadapan dengan seluruh bangku cadangan Spanyol."

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Dan “AS” melanjutkan: “Uruguay telah mencampuradukkan antara semangat kompetitif dan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, dan suasana yang terbentuk di sekitar sosok pelatih Marcelo Bielsa tidak membantu. Hari-hari menjelang pertandingan melawan Spanyol mengungkap krisis internal yang telah ada sejak lama. Metode pelatih tidak disukai para pemain, dan beberapa perilaku pemain tidak disukai pelatih.”

Lalu dilanjutkan: “Empat pemain inti, termasuk Fede Valverde, menyampaikan hal itu kepadanya. Yang lain memilih bersikap netral, meskipun akhir dari kepemimpinannya sudah tertulis. Suasana tegang di akhir babak kualifikasi meskipun tim berhasil lolos. Namun, semuanya bermula di Copa América; setelah tersingkir di semifinal, tanda-tanda pemberontakan mulai muncul.”

“Penghinaan terhadap para legenda”

Surat kabar asal Madrid itu menambahkan: “Tak seorang pun di tim, maupun di federasi, menyukai perlakuan menghina yang diterima beberapa legenda, termasuk Luis Suárez. Bagi banyak orang, seharusnya itu menjadi akhir era Bielsa. Ada ancaman untuk mengundurkan diri secara baik-baik. Rapat-rapat digelar di jajaran pimpinan tertinggi federasi, namun pada akhirnya tak ada yang berani menandatangani pemutusan kontrak.”

Surat kabar itu melanjutkan: “Federasi Uruguay mempertahankannya karena kompensasi yang tinggi, dan hal ini memengaruhi performa tim di Piala Dunia... Di La Celeste, banyak staf yang mempertanyakan metodenya, tuntutannya yang ‘tidak masuk akal’, serta pengeluaran yang tidak perlu untuk perbaikan yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil.”

Sementara itu, Diego Lugano, salah satu legenda Uruguay, mengatakan setelah pertandingan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar “AS”: “Dia (Bielsa) membawa lima pemain yang cedera. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia mengira bisa memberikan karakter yang lebih menyerang kepada tim, tetapi dia seharusnya tidak sampai ke Piala Dunia sejak awal.”