Seorang jurnalis Argentina mengungkapkan bahwa kapten Albiceleste, Lionel Messi, mencatatkan sikap kemanusiaan yang istimewa terhadap kiper Tanjung Verde, Vozinha, beserta keluarganya menjelang final Piala Dunia 2026.

Setelah perjalanan maraton di Piala Dunia sepanjang babak gugur, timnas Argentina gagal meraih gelar Piala Dunia yang justru direbut Spanyol, yang mengalahkan anak-anak asuh Messi dengan skor tanpa balas, Minggu lalu, untuk menuai bintang kedua mereka.

Menurut jurnalis Argentina Yanina Latorre, Messi secara pribadi memastikan penyediaan tiket gratis bagi sejumlah orang yang tidak mampu menanggung biaya menghadiri laga final, agar mereka mendapat kesempatan menyaksikan acara tersebut dari tribun.

Ia menambahkan bahwa inisiatif itu juga mencakup 4 anggota keluarga Vozinha, setelah Messi mengarahkan perwakilannya untuk mengamankan tiket gratis bagi mereka guna menghadiri final.

Messi sebelumnya sempat menghadapi Vozinha di babak 32 besar turnamen, ketika ia memimpin timnas Argentina meraih kemenangan atas Tanjung Verde dengan skor 3-2, dalam sebuah laga yang membuat kiper gaek itu menjadi sorotan berkat penyelamatan-penyelamatan istimewa yang nyaris menghalangi sang juara dunia untuk lolos.

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