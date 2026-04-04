Di atas reruntuhan Liverpool... Haaland mencetak prestasi luar biasa

Bintang Norwegia Erling Haaland membuktikan pengaruhnya yang besar bersama Manchester City dalam kemenangan telak yang diraih The Sky Blues atas Liverpool pada Sabtu malam ini.

City mengalahkan tim asuhan Arne Slot dengan skor 4-0 di perempat final Piala FA, sehingga penderitaan Liverpool semakin bertambah dengan malam yang kembali menjadi bencana.

City mencetak empat golnya hari ini melalui Haaland (hat-trick) dan Antoine Semenyo.

Jaringan Opta yang spesialis dalam statistik sepak bola menyebutkan bahwa Haaland mencatatkan angka luar biasa di antara semua bintang liga-liga besar.

Mereka menegaskan: "Sejak debutnya bersama Manchester City pada Juli 2022, Erling Haaland telah mencetak 12 hat-trick di semua kompetisi."

Mereka menambahkan bahwa bintang Norwegia itu kini menjadi pencetak hat-trick terbanyak di antara para pemain di lima liga besar Eropa.

Opta menunjukkan bahwa Haaland hari ini memecahkan rekor bersama kapten timnas Inggris, penyerang Bayern Munich Harry Kane, yang hingga saat ini masih memegang rekor dengan 11 hat-trick.



