Kompas Asosiasi Sepak Bola Irak mengarah pada perombakan teknis besar-besaran dalam beberapa hari mendatang, menyusul tersingkirnya timnas "Singa Mesopotamia" secara menyakitkan dari turnamen Piala Teluk serta kekecewaan yang mendahuluinya sejak babak kualifikasi Piala Dunia.

Dalam konteks ini, jurnalis olahraga Hisham Mohammed mengungkap, saat tampil dalam program "Waqt Al-Khaleej" di layar kanal "Al-Rabia Al-Riyadiyah", adanya kecenderungan yang serius dan kuat di dalam tubuh Asosiasi Irak untuk mengakhiri kontrak dengan pelatih asal Australia, Graham Arnold.

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Jurnalis tersebut menjelaskan bahwa Younis Mahmoud, Presiden Asosiasi Irak yang saat ini berada di kota Jeddah, menggelar pertemuan darurat dan intensif dengan anggota dewan direksi untuk membahas berkas ini, di tengah kesepakatan yang nyaris penuh dari mayoritas tentang perlunya mendepak pelatih tersebut karena tidak ada gunanya mempertahankannya.

Keinginan kuat untuk berubah ini muncul akibat kritik tajam yang menerpa Arnold karena kekacauan pilihan-pilihan teknis dalam susunan pemain, serta kebingungan yang jelas dalam mengelola laga-laga penentu. Kesalahan-kesalahan ini tampak nyata dan menyebabkan posisi tim memburuk sepanjang turnamen Teluk.

Meski keputusan ini serius, Asosiasi Irak menghadapi tantangan waktu yang sulit berupa sempitnya waktu yang tersedia sebelum dimulainya persiapan resmi untuk tampil di putaran final Piala Asia 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Kerajaan Arab Saudi.

Perlu diingat bahwa tersingkirnya timnas Irak dari pesta Teluk ini terjadi dengan skenario yang tragis dan kejam, di mana tim hanya membutuhkan untuk menghindari kekalahan dari Arab Saudi atau tergelincirnya Oman. Namun, kemenangan Oman atas Kuwait berbarengan dengan kekalahan Singa dari Elang Hijau membuat peluang menjadi seimbang dan harus melalui sistem undian yang akhirnya resmi menyingkirkan Irak.