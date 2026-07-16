Di antara mereka ada dua bintang Arab... kiper dengan penyelamatan terbanyak di Piala Dunia 2026

Kiper Paraguay, Orlando Gil, memuncaki daftar kiper dengan penyelamatan terbanyak di Piala Dunia 2026 sejauh ini, setelah berhasil melakukan 23 penyelamatan, menurut statistik dari jaringan "Squawka".

Kiper Curaçao, Eloy Room, berada di posisi kedua dengan 20 penyelamatan, sejajar dengan kiper Swiss Gregor Kobel, yang menempati posisi ketiga dengan jumlah penyelamatan yang sama.

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Kiper asal Portugal, Diogo Costa, menempati peringkat keempat setelah melakukan 19 penyelamatan, disusul kiper Cape Verde, Fozinha, di peringkat kelima dengan 18 penyelamatan.

Pemain asal Arab Saudi, Mohammed Al-Owais, pemain asal Belanda, Bart Verbruggen, dan pemain asal Norwegia, Orian Niland, berbagi posisi keenam, masing-masing dengan 16 penyelamatan.

Kiper asal Iran, Ali Reza Piranvand, berada di peringkat kesembilan dengan 15 penyelamatan, sejajar dengan kiper asal Maroko, Yassine Bounou, yang menempati peringkat kesepuluh dengan jumlah penyelamatan yang sama.

Peringkat kiper dengan penyelamatan terbanyak di Piala Dunia 2026:

1- Orlando Gil (Paraguay) — 23 penyelamatan

2- Eloy Roem (Curaçao) — 20 penyelamatan

3- Gregor Kobel (Swiss) — 20 penyelamatan

4- Diogo Costa (Portugal) — 19 penyelamatan

5- Fozinha (Kap Verde) — 18 penyelamatan

6- Mohammed Al-Owais (Arab Saudi) — 16 penyelamatan

7- Bart Verbruggen (Belanda) — 16 penyelamatan

8- Orian Niland (Norwegia) — 16 penyelamatan

9- Ali Reza Piranhvand (Iran) — 15 penyelamatan

10- Yassine Bounou (Maroko) — 15 penyelamatan



