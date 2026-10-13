Paul Pogba semakin dekat untuk menjalani pengalaman baru di luar lapangan Eropa, dalam upaya menyelamatkan kariernya setelah rangkaian krisis yang menjauhkannya dari persaingan.

Seiring berlanjutnya pencarian klub yang bisa memberinya kesempatan kembali ke lapangan, liga sepakbola Amerika muncul sebagai destinasi potensial bagi bintang Prancis yang menjadi juara Piala Dunia 2018 tersebut.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis yang mengutip surat kabar Inggris "Daily Mail", Pogba yang berusia 33 tahun telah ditawarkan ke sejumlah klub liga Amerika sejak Agustus lalu, sebagai bagian dari upaya mencari pelabuhan baru yang bisa menghidupkan kembali kariernya, sementara kepindahan ke Liga Arab Saudi tampaknya bukan pilihan terdekat saat ini.

Nama mantan pemain Manchester United dan Juventus itu dikaitkan dengan beberapa klub Amerika, terutama DC United dan Inter Miami yang diperkuat pemain Argentina Lionel Messi, selain New York City. Meski demikian, belum ada negosiasi resmi dengan salah satu klub tersebut hingga saat ini, menurut laporan itu.

Pogba telah mengakhiri hubungannya dengan Monaco musim panas ini, setelah hanya tampil dalam enam pertandingan selama masa kebersamaannya dengan tim tersebut, sehingga kini ia menjadi pemain bebas yang dapat menentukan destinasi berikutnya.

Setelah kembali ke lapangan menyusul pengurangan hukuman larangan bermain akibat doping, bintang Prancis itu kini mendapati dirinya berada di depan peluang baru untuk mengembalikan levelnya dan kembali bersaing secara reguler.

Liga Amerika bisa menjadi awal yang berbeda bagi kariernya, namun masa depannya masih terbuka pada segala kemungkinan sambil menanti tawaran resmi yang akan memastikan destinasi berikutnya.