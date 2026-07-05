Deschamps merasa cemas... Keraguan menyelimuti penampilan bintang Prancis saat menghadapi Maroko

Ada keraguan mengenai partisipasi gelandang Prancis Aurélien Tchouaméni dalam pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Maroko, Kamis mendatang, setelah ia absen dari sesi latihan bersama hari ini, Minggu, sehari setelah Les Bleus mengalahkan Paraguay 1-0 di babak 16 besar.

Hanya 18 pemain yang mengikuti sesi latihan di kamp timnas Prancis di Universitas Bentley di pinggiran Boston, sementara 7 pemain absen dari latihan bersama, di antaranya Mike Maignan, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, dan Kylian Mbappé, yang menjalani terapi fisik atau latihan di dalam ruangan.

Chouameni absen dalam pertandingan melawan Paraguay, Sabtu lalu, akibat cedera paha, dan partisipasinya dalam laga penentu melawan Maroko masih belum pasti, yang menjadi kekhawatiran besar bagi pelatih Didier Deschamps menjelang pertandingan krusial tersebut.

Di sisi lain, timnas Prancis menyambut kembalinya penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, yang sebelumnya mengalami cedera betis, meskipun ia belum dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya.

Toram memulai sesi latihan dengan putaran-putaran singkat di sekitar lapangan bersama Lucas Deny, Mano Kone, dan Bradley Barkola, sebelum melanjutkan ke latihan fisik khusus bersama Cyril Moin, pelatih kebugaran tim nasional, sebuah langkah yang menandakan kondisi kesehatannya yang berangsur-angsur membaik.