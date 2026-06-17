Derksen sangat jelas mengenai tidak adanya kartu merah untuk Messi

Johan Derksen tidak ikut terbawa euforia seputar Lionel Messi, yang membuka Piala Dunia dengan hat-trick murni. Penggemar sepak bola asal Drenthe ini berpendapat bahwa gelandang serang asal Argentina itu seharusnya mendapat kartu merah dalam pertandingan fase grup yang dimenangkan 3-0 melawan Aljazair.

Messi menendang keras betis lawan, Aïssa Mandi, pada babak pertama pertandingan di Kansas City. Yang menarik, wasit Szymon Marciniak tidak mengeluarkan kartu apa pun dan juga tidak melakukan pengecekan VAR.

“Seorang pria yang kejam dan licik,” kata Derksen dalam acara Vandaag Inside Oranje dengan menggambarkan Messi secara kurang memuji setelah melihat pelanggaran yang dilakukan bintang Argentina tersebut. “Dan kita bisa saja menghapus VAR. Bukankah wasit itu sudah bisa melihatnya tiga kali?”

Van der Gijp menyatakan bahwa “kita beruntung” karena Messi telah bermain di level tertinggi selama ini. “Tapi ini seratus persen layak kartu merah,” kata analis asal Dordrecht itu, yang sepenuhnya setuju dengan Derksen.

Van der Gijp kemudian mencoba sejenak menempatkan diri pada posisi wasit asal Polandia, Marciniak. “Jika wasit itu mungkin berpikir: dia tidak menyentuhnya sekeras itu. Itu masih bisa saya pahami. Tapi yang lain pasti berpikir…”

Derksen memperkirakan bahwa Messi, yang sebentar lagi akan berusia 39 tahun, akan kembali bersinar di Piala Dunia ini. “Untuk Cristiano Ronaldo, saya rasa hal itu tidak mungkin terjadi.”

Berkat penampilan gemilang Messi, juara dunia bertahan Argentina mengawali Piala Dunia ini dengan sangat baik. Senin nanti, mereka akan menghadapi Austria, yang membuka turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Yordania.