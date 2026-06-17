Derksen mengeluarkan seruan setelah kegagalan memalukan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia

Johan Derksen tidak memberikan ampun kepada Cristiano Ronaldo, yang bersama Portugal hanya mampu bermain imbang 1-1 secara mengecewakan melawan Kongo yang berjuang gigih. Sudah saatnya penyerang berusia 41 tahun itu ditarik ke bangku cadangan, demikian bunyi penilaian tajam dalam acara Vandaag Inside Oranje.

''Portugal bermain dengan sepuluh orang. Saya tidak melihat Ronaldo melakukan satu pun aksi bagus. Tapi pelatih itu tidak berani menggantikannya,'' kata Derksen dengan tak percaya saat melihat pelatih nasional Roberto Martínez membiarkan pemain veteran itu tetap bermain hingga peluit akhir berbunyi.

“Tapi itu juga cukup menggambarkan kepribadian para pemain lainnya. Karena mereka seharusnya sekali-sekali mengatakan: kami ingin menang dan mendapatkan uang. Pemain itu tidak berbuat apa-apa,” kata Derksen langsung setelah pertandingan Portugal melawan Kongo berakhir, sambil mengkritik habis-habisan penyerang yang tampil mengecewakan itu.

“Sebenarnya, kamu berharap dia yang memutuskan sendiri,” sambung rekan sejawatnya, René van der Gijp. “Kamu sudah berharap begitu selama empat atau lima tahun. Bahwa dia sendiri yang mengatakan: ‘Aku sudah berusia 41 tahun, dan masa kejayaanku sudah lewat.’ Tapi dia memang telah menjalani karier yang luar biasa.”

Derksen kemudian mengalihkan perhatiannya ke Bruno Fernandes, bintang lain di timnas Portugal. “Dia pemain hebat. Tapi kenapa dia tidak bilang ke sekelompok pemain muda itu: ‘Ronaldo sudah tidak bisa lagi.’ Itu kan sudah tidak mungkin lagi.”

Van der Gijp sangat setuju dengan hal itu. “Sekarang kalian masih bermain melawan Kongo. Tapi sebentar lagi kalian akan menghadapi Prancis, dan saat itu dia harus ikut bertahan. Ronaldo akan berada sepuluh meter di wilayahnya sendiri. Dan harus menempuh jarak enam puluh meter menuju gawang. Itu sudah tidak mungkin lagi baginya.”

Derksen sudah menganggap Portugal tidak lagi sebagai kandidat juara dunia. “Dengan Ronaldo di lapangan, tidak, tidak mungkin. Tapi pelatih nasional itu juga orang yang lemah. Seseorang yang bermain buruk dan tidak terlibat dalam pertandingan, bukankah seharusnya diganti?”