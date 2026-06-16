Johan Derksen mengkritik habis-habisan Gianni Infantino pada hari Selasa di acara Vandaag Inside Oranje. Analis yang selalu blak-blakan ini menganggap sebagai aib besar bahwa ketua FIFA itu mengunjungi ruang ganti tim Iran setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 melawan Selandia Baru.

Infantino mengatakan bahwa ia bangga pada para pemain Iran dan menganggapnya sebagai suatu kehormatan bahwa negara tersebut berpartisipasi dalam Piala Dunia. Keikutsertaan tersebut sempat diragukan karena ketegangan dengan penyelenggara Piala Dunia, Amerika Serikat, serta sikap Presiden Donald Trump yang sering kali bermusuhan.

“Terima kasih telah hadir di sini. Saya tahu apa yang kalian alami. Namun, kalian lebih kuat dari segalanya. Kalian menyatukan seluruh stadion. Kami mendukung kalian, mendukung Tim Melli. Kalian menunjukkan hal ini kepada dunia dan menyampaikan pesan yang begitu kuat. Jadi, terima kasih banyak,” ujar Infantino, sambil mendapat tepuk tangan dari para pemain Iran.

“Mereka seharusnya mengusir Infantino,” gerutu Derksen. “Iran diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka hanya boleh bermain sebentar di Amerika. Lalu mereka harus segera pergi. Begitulah cara memperlakukan tim tamu sebagai tuan rumah.”

“Infantino itu lagi-lagi mencuri perhatian. Karena dia tahu ada tim kamera di sana. Kalau aku jadi pelatih Iran, aku akan bilang: tidak ada yang boleh masuk ruang ganti di sini. Apalagi kamu,” Derksen berharap pelatih kepala Amir Ghalenoei akan bertindak lebih tegas setelah pertandingan Piala Dunia pertama timnya.

“Para pemain itu mungkin juga korban dari rezim Iran,” sela pengacara Job Knoester. René van der Gijp berpendapat bahwa hal itu ‘seratus persen’ pasti benar. “Tapi ini tidak ada hubungannya dengan rezim,” balas Derksen langsung kepada rekan se mejanya.

“Orang jahat itu tidak pantas berada di sana. Dia hanya mencuri perhatian dengan cara yang tidak pantas,” kata Derksen yang marah, sambil kembali menyerang Infantino. “Sama seperti dia yang menjilat Trump di depan kamera.”