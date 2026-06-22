Derksen kesal dengan para pemain tim nasional Belanda dan mendesak adanya kontrak khusus

Johan Derksen membahas peran media sosial dalam dunia sepak bola pada hari Senin dalam podcast Groeten uit Grolloo. "De Snor" memiliki saran mendesak, khususnya bagi para pemain tim nasional Belanda, sebuah taktik yang telah ia terapkan sendiri selama bertahun-tahun.

“Tentu saja para pemain internasional harus berurusan dengan media. Dan kenyataannya menunjukkan bahwa mereka begitu percaya pada status mereka sehingga jurnalis yang memberikan kritik langsung dianggap sebagai musuh,” demikian Derksen membuka analisisnya tentang bagaimana para pesepakbola papan atas pada tahun 2026 menghadapi media (sosial).

“Dan media sosial adalah musuh terbesar para pesepakbola papan atas. Saya mengerti itu,” kata Derksen sambil sejenak menempatkan diri pada posisi para pesepakbola profesional. “Mereka dihujani segala macam omong kosong. Mereka mengeluh habis-habisan soal itu. Tapi itu sangat mudah diatasi: dengan mengabaikan media sosial. Saya sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Dan saya sangat menyukainya.”

“Menyalahkan media serius karena tidak ikut-ikutan memuja-muja mereka itu tidak dewasa. Fakta bahwa para pesepakbola mengeluh soal itu justru membuktikan bahwa mereka memiliki ego yang sangat rapuh. Sudah saatnya mereka bertindak seperti orang dewasa,” kata analis kritis itu kepada para pesepakbola di Belanda.

Rekan podcaster Henk Kuipers menimpali: “Kamu juga bisa melihat bahwa para pemain membalas serangan secara pribadi. Mereka kesal karena seorang jurnalis mengkritik mereka. Lalu aku berpikir: kawan, kamu menghasilkan uang sebanyak itu. Kamu harus menunjukkan prestasi. Jika kamu tidak memberikan performa itu, kamu akan mendapat kritik dari jurnalis yang paham betul soal ini. Dari De Telegraaf atau NOS. Tapi mereka malah menyerang pribadi jurnalis itu. Lalu aku berpikir: hal itu benar-benar mengganggumu. Padahal Messi dan Ronaldo pun menghadapi hal serupa...”

''Itulah ego-ego rapuh para bintang itu,'' tambah Derksen kepada lawan bicaranya. ''Dan kita sendiri yang menjadikannya seperti itu, Henk. Dengan pemujaan kita terhadap mereka sebagai pahlawan. Tapi itu bagian dari profesi mereka. Mereka tidak memandangnya sebagai profesi. Mereka telah mengangkat diri mereka sendiri sebagai sosok suci.''

“Tapi menurutku, seorang pemain timnas Belanda seharusnya menandatangani kontrak dengan KNVB, bahwa dia bersedia berbicara kepada media. Karena dia mendapatkan begitu banyak berkat popularitas sepak bola, karena orang-orang menonton TV. Namun, dia menolak berkomunikasi dengan orang-orang itu. Padahal, para jurnalis itu bukanlah musuh. Mereka adalah saluran untuk berkomunikasi dengan para pendukungmu,” kata Derksen.