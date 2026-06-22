Denzel Dumfries memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai Tunisia yang telah tersingkir

Tunisia telah tersingkir dari Piala Dunia setelah menelan dua kekalahan. Meskipun demikian, Denzel Dumfries memperkirakan pertandingan yang sulit bagi timnas Belanda, yang akan bertanding pada Kamis malam hingga Jumat dini hari di Arrowhead Stadium, Kansas City.

Lawan yang akan dihadapi tersebut memecat Sabri Lamouchi setelah kekalahan memalukan 5-1 dari Swedia. Di bawah kepemimpinan penggantinya, Hervé Renard, Tunisia pun tidak jauh lebih baik, karena Jepang—berkat dua gol dari Ayase Ueda—menang 0-4 pada hari Minggu. Akibatnya, lawan tim Oranje ini sudah tersingkir dari Piala Dunia.

“Kami tahu mereka telah mengganti pelatih setelah pertandingan pertama,” kata Dumfries pada Senin dalam konferensi pers timnas Belanda. “Merupakan kehormatan bagi semua orang untuk bermain di Piala Dunia. Kami memperkirakan Tunisia akan bermain habis-habisan. Kemungkinan ini adalah pertandingan terakhir mereka, jadi saya perkirakan mereka akan bermain dengan penuh energi.”

Tim Oranje akan bertanding di Arrowhead Stadium di Kansas City. Stadion ini pekan lalu menjadi tempat kemenangan Argentina 3-0 atas Aljazair. “Sudah banyak pertandingan menarik yang dimainkan di stadion ini. Itu pertanda baik,” kata Dumfries dengan optimisme menatap pertandingan terakhir fase grup Belanda.

“Ini adalah pertandingan grup terakhir kami. Dan kami fokus pada pertandingan itu. Kami ingin memenangkannya lagi, dan nanti kita lihat saja bagaimana kelanjutan turnamen ini,” kata bek kanan tersebut, yang menyadari bahwa kemungkinan besar Maroko atau Brasil akan menjadi lawan berikutnya di Piala Dunia.

Ada banyak kepercayaan dalam skuad timnas Belanda setelah kemenangan 5-1 atas Swedia, demikian ditekankan Dumfries. “Kami memiliki tim dengan banyak kualitas di lini depan. Dan kami tahu bahwa kami memiliki banyak pemain yang mampu mencetak gol. Itu pertanda baik; mencetak banyak gol memberikan kepercayaan diri. Pertandingan terakhir sangat bagus dalam hal itu.”

Sebagai catatan, Belanda belum pernah kalah dari Tunisia sepanjang sejarah. Mereka pernah menang sekali, ditambah dua pertandingan persahabatan yang berakhir imbang.