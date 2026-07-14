Diniz, legenda Brasil, mengkritik cara para pemain timnas Samba bereaksi setelah tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Norwegia, dengan menegaskan bahwa pernyataan yang diposting di media sosial tidak mencerminkan betapa dalamnya kesedihan dan kekecewaan mereka, serta tidak membantu memperbaiki hubungan dengan para penggemar.

Sebagian besar pemain timnas Brasil menggunakan akun media sosial mereka untuk mengomentari kegagalan mereka melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Namun, Denilson, mantan pemain Real Betis yang telah tampil dalam 61 pertandingan internasional bersama timnas Brasil, menilai bahwa postingan-postingan tersebut “terlalu dingin” dan justru menjauhkan tim dari para penggemarnya.

Mantan pemain berusia 48 tahun itu menjelaskan, dalam sebuah video yang diunggahnya melalui akun media sosialnya, bahwa para pemain sering kali mengandalkan pernyataan yang ditulis oleh staf humas dan hubungan masyarakat.

Mantan pemain São Paulo, Real Betis, Flamengo, dan Palmeiras ini menyoroti bahwa praktik tersebut memang sudah umum, namun tidak berhasil menyampaikan perasaan sedih dan kekecewaan yang dialami para pemain, serta tidak membantu memulihkan hubungan dengan para penggemar.

Denilson berkata: “Rekamlah video yang asli, cukup bicara dan sampaikan apa yang kalian tulis… atau lebih tepatnya apa yang sebenarnya kalian tulis sendiri, karena terkadang tim humaslah yang menyusun naskahnya, dan itu wajar serta tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi, kawan… Rekamlah video. Para penggemar perlu merasakan kesedihan itu, dan merasakan kekecewaan itu. Penggemar Brasil perlu memulihkan ikatan mereka dengan tim nasional. Ketika itu hanya berupa pernyataan tertulis, rasanya... entahlah, sangat dingin, mengerti? ... Para penggemar perlu merasakan apa yang kalian rasakan.”

Dia menambahkan bahwa langkah ini menjadi sangat penting setelah penampilan terburuk timnas Brasil di Piala Dunia sejak edisi 1990, serta berlanjutnya masa puasa gelar terpanjang dalam sejarah timnas, yang telah mencapai 28 tahun.

Dia menyimpulkan: “Hadapi para penggemar… Rekam video. Hanya menulis saja itu… sungguh bencana!”