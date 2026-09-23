Dua pakar perwasitan, Jamal Al-Ghandour dari Mesir dan Ahmed Al-Kaf dari Oman, melalui saluran "Abu Dhabi Sports", menegaskan adanya penalti yang jelas namun tidak diberikan untuk keuntungan timnas Arab Saudi dalam laga melawan Kuwait, pada laga pembuka turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", yang berlangsung Rabu malam dan berakhir dengan kemenangan Arab Saudi (1-0), di Stadion Al-Inma di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Satu-satunya gol dalam laga ini dicetak oleh bek Kuwait, Youssef Al-Haqan, melalui gol bunuh diri pada menit ke-73.

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Menit ke-28 menjadi momen yang menuai kontroversi, ketika salah satu pemain Kuwait mengangkat tangannya hingga terkena bola dalam sebuah perebutan bersama. Insiden itu tidak disadari oleh wasit lapangan maupun wasit video, di mana bola tampak seperti mengenai kepala salah satu pemain Arab Saudi.

Kedua pakar tersebut menilai bahwa tangan sang bek berada jauh dari tubuh dan dalam posisi tidak wajar, sehingga membuat situasi itu layak mendapatkan penalti sesuai dengan aturan permainan.

Al-Kaf mengurangi tanggung jawab wasit lapangan asal Portugal, Joao Pinheiro, dalam momen ini mengingat tingkat kesulitannya, dan lebih mengarahkan jari tudingan kepada tim teknologi video, dengan menilai bahwa mereka seharusnya mengingatkan Pinheiro.

Dengan kemenangan ini, timnas Arab Saudi menambah koleksi poinnya menjadi 3 poin dan memuncaki Grup Satu, sementara Irak dan Oman masing-masing meraih satu poin, setelah bermain imbang (1-1) dalam laga lain di grup tersebut, dan Kuwait masih tanpa poin.

Kota Jeddah menjadi tuan rumah ajang "Khaliji 27", selama periode 23 September hingga 6 Oktober 2026, dengan diikuti 8 timnas yang terbagi dalam dua grup.

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